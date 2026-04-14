接軌畢業新制、讀寫能力提升…紐約公校出現IB課程熱

隨著紐約州教育廳計畫於2027至28學年起實施「畢業生畫像」框架，符合其理念的IB課程熱度正迅速上升。(記者曹馨元／攝影)

隨著紐約州教育廳計畫於2027至28學年起實施「畢業生畫像」(portrait of a graduate)框架，以取代傳統的州會考制度作為畢業標準，符合其理念的IB課程熱度正迅速上升。目前，布碌崙第13學區 已有五所小學及兩所初中獲得授權，形成紐約市 首個涵蓋小學「IB銜接體系」。

IB(International Baccalaureate, 即國際文憑)課程強調學生需具備創造力、溝通能力及全球公民意識，這與畢業生畫像框架不謀而合；而作為起源於1968年的課程提起，IB已擁有一套成熟的教學評核系統。

數據亦顯示，IB課程對學子升學有顯著助益。根據IB學校與學院協會統計，全美IB學生的大學入學率高達71%，遠高於全美平均值的56%。

布碌崙克林頓丘(Clinton Hill)的P.S. 56小學便是成功轉型案例。校長格蘭德(Eric Grande)指出，過去校內存在資優班、雙語班、特教班與普通班，導致學生間出現族群與階級隔閡。引進IB模式後，不僅將不同背景的學生整合在同一教學架構下，該校的州考閱讀達標率也從2019年的35%，飆升至去年的60%以上。

現任市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)正是當年在布碌崙13學區引入IB體系的發起者。當時學區家長呼籲廢除從幼稚園就開始將孩子「分流」的資優班(Gifted and Talented)；時任學區總監的薩謬思便將推行IB課程作為應對措施，致力於為學區內所有學生提供高品質教育。

然而，轉型IB課程並非易事，該體系對教師的認知要求極高，需要密集的培訓與課程開發。此外，經費也是一大門檻，學校經正式授權後，每年須為IB總部支付維護費約1萬元。目前，第13學區利用撥款支持初期培訓。

作為IB推廣者，薩謬思在曼哈頓 第三學區任總監時亦試圖複製在第13學區的成功。他強調，盡管他相信IB的價值，但該模式是一項重大的教育投資，需要校長、老師與家長達成高度共識，才能真正落實因材施教。