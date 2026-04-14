我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

1艘伊朗油輪突破美軍封鎖 3艘非伊朗油船靠1招闖關荷莫茲

接軌畢業新制、讀寫能力提升…紐約公校出現IB課程熱

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著紐約州教育廳計畫於2027至28學年起實施「畢業生畫像」框架，符合其理念的I...
隨著紐約州教育廳計畫於2027至28學年起實施「畢業生畫像」框架，符合其理念的IB課程熱度正迅速上升。(記者曹馨元／攝影)

隨著紐約州教育廳計畫於2027至28學年起實施「畢業生畫像」(portrait of a graduate)框架，以取代傳統的州會考制度作為畢業標準，符合其理念的IB課程熱度正迅速上升。目前，布碌崙第13學區已有五所小學及兩所初中獲得授權，形成紐約市首個涵蓋小學「IB銜接體系」。

IB(International Baccalaureate, 即國際文憑)課程強調學生需具備創造力、溝通能力及全球公民意識，這與畢業生畫像框架不謀而合；而作為起源於1968年的課程提起，IB已擁有一套成熟的教學評核系統。

數據亦顯示，IB課程對學子升學有顯著助益。根據IB學校與學院協會統計，全美IB學生的大學入學率高達71%，遠高於全美平均值的56%。

布碌崙克林頓丘(Clinton Hill)的P.S. 56小學便是成功轉型案例。校長格蘭德(Eric Grande)指出，過去校內存在資優班、雙語班、特教班與普通班，導致學生間出現族群與階級隔閡。引進IB模式後，不僅將不同背景的學生整合在同一教學架構下，該校的州考閱讀達標率也從2019年的35%，飆升至去年的60%以上。

現任市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)正是當年在布碌崙13學區引入IB體系的發起者。當時學區家長呼籲廢除從幼稚園就開始將孩子「分流」的資優班(Gifted and Talented)；時任學區總監的薩謬思便將推行IB課程作為應對措施，致力於為學區內所有學生提供高品質教育。

然而，轉型IB課程並非易事，該體系對教師的認知要求極高，需要密集的培訓與課程開發。此外，經費也是一大門檻，學校經正式授權後，每年須為IB總部支付維護費約1萬元。目前，第13學區利用撥款支持初期培訓。

作為IB推廣者，薩謬思在曼哈頓第三學區任總監時亦試圖複製在第13學區的成功。他強調，盡管他相信IB的價值，但該模式是一項重大的教育投資，需要校長、老師與家長達成高度共識，才能真正落實因材施教。

曼哈頓 學區 紐約市

上一則

從社區出發，重塑醫療未來 華人醫療創新者─惠華的變革之路
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市立學校停學處分 較疫情前驟減27%

紐約市立學校停學處分 較疫情前驟減27%
紐森擬扣56億教育經費 灣區學區組聯盟促州議會否決

紐森擬扣56億教育經費 灣區學區組聯盟促州議會否決
未達最低招生門檻 印州終結大學210冷門科系

未達最低招生門檻 印州終結大學210冷門科系
印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除