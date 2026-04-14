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招聘聞狗、親狗專員 獵奇徵才廣告時薪千元引熱議

記者戴慈慧／紐約報導
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寵物市場持續成長，相關產品與行銷手法推陳出新，連帶出現如「聞狗口氣」等創意職缺，...
寵物市場持續成長，相關產品與行銷手法推陳出新，連帶出現如「聞狗口氣」等創意職缺，吸引關注。圖為公園裡的狗狗聚會。(記者唐典偉／攝影)

紐約一家寵物食品公司近日刊登兩項極具話題性的招聘廣告，開出最高每小時1000元薪資，徵求「狗狗口氣嗅聞員」(Dog Breath Sniffer)與「親狗專員」(Dog Kisser)，消息曝光後迅速在網路引發熱議，不少網友直呼「夢幻工作」。

該公司表示，兩項職缺均為短期或合約性質，主要在紐約市不同地點作實地測試，透過與狗近距離互動，收集數據並提供回饋，以協助改良犬用潔牙產品與零食。

其中，「狗口氣嗅聞員」需具備敏銳嗅覺，負責評估狗狗口氣的氣味變化，包括清新程度及異味強度，並依據內部評分標準進行記錄與分析。應徵者需能接受與狗近距離接觸，並具備細心觀察與紀錄能力。

另一項「親狗專員」則需與狗互動，包括接受狗舔臉等親密行為，並觀察狗對產品的反應，同時協助品牌進行推廣與現場體驗活動。職缺說明中亦提到，申請者需熱愛動物、不排斥戶外工作，並具備良好溝通能力。

公司指出，相關職位主要配合其新推出的潔牙產品測試與行銷活動，希望透過更貼近實際使用情境的方式，提升產品效果與市場吸引力。

由於薪資條件優渥且工作內容新奇，該招聘消息在社群媒體上迅速擴散。部分網友表示願意嘗試，認為「既能和狗互動又有高薪」極具吸引力；但也有人質疑工作衛生條件與實際可行性。

此類帶有創意與話題性的招聘方式，除了實際測試功能外，也具有明顯的行銷操作意味，有助於品牌在競爭激烈的寵物市場中提升曝光度與討論熱度。

寵物品牌發布招聘廣告，開出最高時薪1000元，徵求「狗狗口氣嗅聞員」，負責評估犬...
寵物品牌發布招聘廣告，開出最高時薪1000元，徵求「狗狗口氣嗅聞員」，負責評估犬隻口氣並提供產品回饋。(取自網站職缺頁面)

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