養寵物成本高 議員提案飼主可退稅450元

紐約州眾議會近期提出一項法案，擬針對民眾為家中寵物支付的開銷提供稅收抵免。(記者曹馨元／攝影)

在紐約養育寵物 往往會令飼主荷包大失血，從日常照護到突發的醫療急診，長年累計下來是不小的負擔。紐約州 眾議會最近提出一項法案，擬針對民眾為家中寵物支付的開銷提供稅收抵免(Tax Credits)，若順利通過，民眾最早可於2026財年享受此福利。

這項編號為A5340的提案擬為紐約州居民對維持寵物福祉的日常開銷及醫療費用申請稅收抵免。法案規定每戶家庭最多可申報兩隻寵物的相關支出，每隻動物最高可獲得450元的抵稅額度；這意味著擁有兩隻「毛孩子」的家庭，每年合計最高可節省900元的稅金。

目前有統計顯示，紐約人每年在單隻寵物身上的花費可能超過4300元；故此提案若獲通過，對飼主而言無疑是一大福音。

該項稅收優惠具體分為兩大類別，以確保飼主能精確申報。第一類為日常必需品支出，每隻寵物上限為150元，範圍涵蓋飼料、貓砂、牽繩、美容用品等。第二類則聚焦於比重較大的醫療照護，每隻寵物最高可申報300元，無論是年度例行體檢、處方藥物，或是因意外造成的急診，皆可申報。

在養寵花費高昂的紐約，此提案獲得飼主大力支持。一名華人網友表示，看到該提案「激動得差點從沙發上跳起來」；該網友細數養狗開銷，指每年光體檢、疫苗就要花費400至600元，狗糧、零食和玩具一個月就要200元，「如果法案通過，至少能回血450元，雖然不算多，但蚊子腿也是肉啊」。

在適用對象方面，法案目前將「家庭寵物」嚴格定義為以陪伴為主要目的而飼養的狗或貓，因此工作犬、研究用動物或以營利為目的飼養的動物並不包含在內。此外，為了順利領取這筆抵稅額，飼主必須養成保留收據的習慣。州稅務局將要求納稅人提供明確的寵物所有權證明，以及列舉開銷的相關文件。

目前該法案已提交至州議會審核，若進展順利，這項稅務優惠將於2026財年生效。