我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

養寵物成本高 議員提案飼主可退稅450元

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州眾議會近期提出一項法案，擬針對民眾為家中寵物支付的開銷提供稅收抵免。(記者...
紐約州眾議會近期提出一項法案，擬針對民眾為家中寵物支付的開銷提供稅收抵免。(記者曹馨元／攝影)

在紐約養育寵物往往會令飼主荷包大失血，從日常照護到突發的醫療急診，長年累計下來是不小的負擔。紐約州眾議會最近提出一項法案，擬針對民眾為家中寵物支付的開銷提供稅收抵免(Tax Credits)，若順利通過，民眾最早可於2026財年享受此福利。

這項編號為A5340的提案擬為紐約州居民對維持寵物福祉的日常開銷及醫療費用申請稅收抵免。法案規定每戶家庭最多可申報兩隻寵物的相關支出，每隻動物最高可獲得450元的抵稅額度；這意味著擁有兩隻「毛孩子」的家庭，每年合計最高可節省900元的稅金。

目前有統計顯示，紐約人每年在單隻寵物身上的花費可能超過4300元；故此提案若獲通過，對飼主而言無疑是一大福音。

該項稅收優惠具體分為兩大類別，以確保飼主能精確申報。第一類為日常必需品支出，每隻寵物上限為150元，範圍涵蓋飼料、貓砂、牽繩、美容用品等。第二類則聚焦於比重較大的醫療照護，每隻寵物最高可申報300元，無論是年度例行體檢、處方藥物，或是因意外造成的急診，皆可申報。

在養寵花費高昂的紐約，此提案獲得飼主大力支持。一名華人網友表示，看到該提案「激動得差點從沙發上跳起來」；該網友細數養狗開銷，指每年光體檢、疫苗就要花費400至600元，狗糧、零食和玩具一個月就要200元，「如果法案通過，至少能回血450元，雖然不算多，但蚊子腿也是肉啊」。

在適用對象方面，法案目前將「家庭寵物」嚴格定義為以陪伴為主要目的而飼養的狗或貓，因此工作犬、研究用動物或以營利為目的飼養的動物並不包含在內。此外，為了順利領取這筆抵稅額，飼主必須養成保留收據的習慣。州稅務局將要求納稅人提供明確的寵物所有權證明，以及列舉開銷的相關文件。

目前該法案已提交至州議會審核，若進展順利，這項稅務優惠將於2026財年生效。

紐約州 寵物

上一則

招聘聞狗、親狗專員 獵奇徵才廣告時薪千元引熱議

下一則

要求遛狗者撿拾狗屎 7旬老嫗遭暴打、踩踏臉部
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約獵奇徵才 時薪千元徵「聞狗口氣」與「親狗」專員

紐約獵奇徵才 時薪千元徵「聞狗口氣」與「親狗」專員
華州百萬富翁稅 將招聘300員工執行

華州百萬富翁稅 將招聘300員工執行
伊州「報稅季輕鬆保」 助無健保者獲保障

伊州「報稅季輕鬆保」 助無健保者獲保障
報稅季輕鬆保 伊州推全新管道助無健保者投保

報稅季輕鬆保 伊州推全新管道助無健保者投保

熱門新聞

紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12
長島一家按摩店在近日遭到警方突擊檢查，兩名報住在皇后區法拉盛的女子被捕。(取自谷歌地圖)

涉賣淫及無證按摩 紐約2華女被捕

2026-04-12 13:49

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」