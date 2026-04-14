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交通博物館50周年慶典季418開跑 活動多元持續至9月底

記者許君達／紐約報導
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紐約交通博物館將迎來成立50周年慶典季，從懷舊列車巡遊到特別展覽，多項精彩活動等...
紐約交通博物館將迎來成立50周年慶典季，從懷舊列車巡遊到特別展覽，多項精彩活動等待市民參與。圖為懷舊列車在紐約地鐵內巡遊。(記者許君達／攝影)

紐約交通博物館(New York Transit Museum)將從4月18日(周六)開始啟動設立50周年慶典季，提供包括復古列車、特別展覽、尋寶活動在內的多種公眾參與項目。慶典季將一直持續至今年9月底。

紐約交通博物館設於1976年。時逢美國建國200周年大慶，紐約市捷運局(NYC Transit)員工提議開設一個臨時展覽，以紀念工業革命後的交通近代化對於這個國家的重要價值。

最初的展覽設置於布碌崙(布魯克林)一處1936年關閉的廢棄地鐵站內，原定僅開放數月，然而未曾想到，該展覽甫一推出便大受歡迎，此後一直延長展期並擁有了現在的永久性建築，成為北美規模最大的公共交通主題博物館，館藏文物超過百萬件。

目前，博物館常設展覽陳設了大量古董地鐵和公車車輛，亦有豐富的文字內容介紹紐約公共交通的歷史及其與城市肌理密不可分的關係，同時每年還會定期舉辦懷舊列車和巴士巡遊，並與學校聯合舉辦學生教育主題活動。

為慶祝成立50周年，交通博物館今年推出了「交通的50個秘密」(50 Secrets of Transit)系列影音，投放在臉書、YouTube、Instagram等各大社群平台上，供全球觀眾領略紐約獨特的交通文化。

紐約市民則更有機會參與館方主辦的豐富活動。4月18日，一組製造與1914年至1924年間的百年古董列車將駛上紐約的百年地鐵線，巡遊體驗車票對博物館會員開放。5月17日(周日)博物館將舉辦「車輪上的派對」家庭日，適合親子遊。作為慶典季的收官活動，「黑膠之夜」將於9月26日(周六)舉辦，館方邀請來賓穿上1970年代最新潮的服飾，隨著DJ手中的老黑膠唱片共同體驗一場懷舊之旅。

在慶典季期間，多場對公眾開放的互動活動亦將讓整個夏季不枯燥。6月1日至11月1日期間，全新上線的交通博物館應用程式將推出全市尋寶活動，邀市民在五大區內探索50處交通歷史地標，涵蓋地鐵、公車、鐵路、橋梁和隧道，每找到一處地點，尋寶者都能跟隨應用程式內的趣味問答和解說，了解一段有關紐約的歷史。6月6日(周六)和7日(周日)，每年都廣受歡迎的復古列車巡遊將繼續從布碌崙的布萊頓海灘站(Brighton Beach)出發；7月4日(周六)和5日(周日)，途徑博物館下方的一段廢棄地鐵接駁線路將重新迎來懷舊列車，以慶祝美國國慶250周年。此外，從6月17日(周三)開始，博物館將推出全新特展「紐約交通博物館：50年故事」。

詳細活動安排及票務情況可參https://reurl.cc/R2y4mx。

地鐵站 紐約市 布魯克林

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