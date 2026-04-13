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曼達尼就職百日 宣布5大區均設公營雜貨店、公車提速…

記者鄭怡嫣／紐約報導
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曼達尼12日晚舉辦市長百日施政演說，列舉了他在全民免費托育、租客與工人權益、經濟...
曼達尼12日晚舉辦市長百日施政演說，列舉了他在全民免費托育、租客與工人權益、經濟復甦、公共安全等方面的成果。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)12日晚在紐約市最大的獨立音樂演出場地、位於皇后區馬斯佩(Maspeth)的Knockdown Center舉辦市長百日施政演說，列舉了他在全民免費托育、租客與工人權益、經濟復甦、公共安全等方面的成果。他也宣布了三項新舉措，分別是在五大區均建立公營雜貨店、垃圾桶化管理、以及為公車提速。

支持者到場力挺曼達尼。(記者鄭怡嫣／攝影)
支持者到場力挺曼達尼。(記者鄭怡嫣／攝影)

曼達尼首先回顧了他上任102天來的施政進展，強調多項重要成果，他表示，已為租客爭取到3400萬元和解賠償，為勞工與消費者追回930萬元，並將受保障的帶薪休假擴展至400萬名勞工。同時，紐約市的風險投資金額增長達100%，犯罪率降至歷史低點。未來將持續致力解決公共安全、住房與交通等問題，打造一個更加公平的城市。

支持者到場力挺曼達尼。(記者鄭怡嫣／攝影)
支持者到場力挺曼達尼。(記者鄭怡嫣／攝影)

曼達尼也宣布了未來即將施行的三大舉措。他表示，第一大舉措為將在全市五大區設立五個公營雜貨店，降低生活拮据的紐約客的食品價格。首家雜貨店將在明年設於曼哈頓東哈林區，在2029年任期結束前，預計完成全部五家門市。

支持者到場力挺曼達尼。(記者鄭怡嫣／攝影)
支持者到場力挺曼達尼。(記者鄭怡嫣／攝影)

第二大舉措垃圾桶化管理。在2024年，選民以壓倒性支持推動垃圾入桶收集政策，該政策也已在哈林區推行。之後，紐約市將在全市五政區推動該計畫：所有住宅物業的垃圾，都將全面實現入桶收集，預計在2031年前，將完成全市範圍的全面入桶收集，「向黑色垃圾袋說再見，向垃圾桶說你好」。

第三大舉措則為公車提速。曼達尼表示，將每次的通勤時間縮短最多六分鐘，是他的目標。市府也將與州府合作，在45條優先馬路上，將公車速度提升最多20%。

「我以社會民主黨(DSA)的身分參選，也將以社會民主黨的身分執政，」曼達尼說，他以110年前密爾瓦基的社會主義市長霍恩(Daniel Hoan)為榜樣，表示霍恩建立了全國最完善的公共公園系統之一，在大蕭條期間穩健度過難關，清除了腐敗與貪汙，並建成了全國第一個由市政府資助的公共住房項目，「他相信──正如我們今天所相信的──要實現這樣一個偉大的社會，就應該向富人徵稅。」

曼達尼12日晚舉辦市長百日施政演說，列舉了他在全民免費托育、租客與工人權益、經濟...
曼達尼12日晚舉辦市長百日施政演說，列舉了他在全民免費托育、租客與工人權益、經濟復甦、公共安全等方面的成果。(記者鄭怡嫣／攝影)

現場氣氛熱烈，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)也現身力挺。主場聚集數百民眾，場地周邊則設「市長百日博物館」，用攝影照片及實物展示百日成果等。市長辦公室同時也邀請市府代表、受到房東剝削的租客、生了二胎卻付不起第二份育兒費的家長等發言。

曼達尼12日晚舉辦市長百日施政演說，列舉了他在全民免費托育、租客與工人權益、經濟...
曼達尼12日晚舉辦市長百日施政演說，列舉了他在全民免費托育、租客與工人權益、經濟復甦、公共安全等方面的成果。(記者鄭怡嫣／攝影)

一位在紐約市政府工作的華人表示，市政府有數萬員工，她是抽籤抽中才有幸親臨活動。她的兒子和身邊年輕一代都非常喜歡曼達尼，所以她「為了將來」也投票給了他。不過，她仍然對他諸如免費公車的政策抱有疑慮，也希望他能解決可負擔性的問題。

紐約市 曼達尼

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