勞工移民團體 籲力推富人稅、凍租金、全民托育

包括唐人街住客協會(CAAAV)政聲在內的多個組織集會慶祝市長曼達尼就職滿百日。圖為此前曼達尼訪華埠，左為曼達尼，右為沈悅欣。(記者范航瑜／攝影)

12日，包括唐人街住客協會(CAAAV)下屬的政聲(CAAAV Voice)在內的多個組織集會慶祝市長曼達尼(Zohran Mamdani)就職滿百日。支持者強調，曼達尼百日內取得多項實質政績，並呼籲持續推動對富人增稅、租金凍結及全民托育等改革議程。

由CAAAV政聲、紐約市民主社會主義者聯盟(NYC DSA)等進步派團體組成的「人民多數聯盟」(People's Majority Alliance)強調，就職百日以來，曼達尼的執政核心為兌現其競選時提出的「可負擔議程」(Affordability Agenda)，包括向州長霍楚(Kathy Hochul)施壓，要求對超級富豪徵稅；推動為期四年的租金凍結，並透過「租房剝削聽證會」(Rental Rip-Off Hearings)問責惡房東等。

CAAAV政聲組織部主任沈悅欣(Alina Shen)表示，曼達尼的作為體現了「他是一個向選民負責、而非向利潤負責的市長」；並認為在面臨住房危機與移民遭遣返的當下，「紐約市是防禦的最前線」。

支持者也歷數曼達尼的具體政績，包括爭取到12億元用於擴張全民托育服務；向華人 外賣平台飯糰外賣和熊貓外賣在內的商家追回850萬元欠薪；修補了9萬3000個道路坑洞；訴諸法律向不良房東追回340萬元；及針對全市企業發出6萬份合規警告，擴大430萬名勞工的受保護帶薪假。

不過，曼達尼在推動其議程上也面臨聯邦與州府的雙重壓力。聯邦方面，川普政府提議增加國防預算，同時削減糧食券(SNAP)及住房補助，並加大移民執法力度。地方政府上，曼達尼則與州長霍楚及市議長梅寧(Julie Menin)存在一定程度上的立場分歧。

支持者強調，目前有超過62%的紐約人入不敷出，曼哈頓 與布碌崙 (布魯克林)的租金中位數已攀升至每月5000元的新高，遠超工資增長。CAAAV政聲表示，未來將繼續與曼達尼合作，致力於將紐約打造為工薪階層可負擔的城市。