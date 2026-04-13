我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象

勞工移民團體 籲力推富人稅、凍租金、全民托育

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
包括唐人街住客協會(CAAAV)政聲在內的多個組織集會慶祝市長曼達尼就職滿百日。...
包括唐人街住客協會(CAAAV)政聲在內的多個組織集會慶祝市長曼達尼就職滿百日。圖為此前曼達尼訪華埠，左為曼達尼，右為沈悅欣。(記者范航瑜／攝影)

12日，包括唐人街住客協會(CAAAV)下屬的政聲(CAAAV Voice)在內的多個組織集會慶祝市長曼達尼(Zohran Mamdani)就職滿百日。支持者強調，曼達尼百日內取得多項實質政績，並呼籲持續推動對富人增稅、租金凍結及全民托育等改革議程。

由CAAAV政聲、紐約市民主社會主義者聯盟(NYC DSA)等進步派團體組成的「人民多數聯盟」(People's Majority Alliance)強調，就職百日以來，曼達尼的執政核心為兌現其競選時提出的「可負擔議程」(Affordability Agenda)，包括向州長霍楚(Kathy Hochul)施壓，要求對超級富豪徵稅；推動為期四年的租金凍結，並透過「租房剝削聽證會」(Rental Rip-Off Hearings)問責惡房東等。

CAAAV政聲組織部主任沈悅欣(Alina Shen)表示，曼達尼的作為體現了「他是一個向選民負責、而非向利潤負責的市長」；並認為在面臨住房危機與移民遭遣返的當下，「紐約市是防禦的最前線」。

支持者也歷數曼達尼的具體政績，包括爭取到12億元用於擴張全民托育服務；向華人外賣平台飯糰外賣和熊貓外賣在內的商家追回850萬元欠薪；修補了9萬3000個道路坑洞；訴諸法律向不良房東追回340萬元；及針對全市企業發出6萬份合規警告，擴大430萬名勞工的受保護帶薪假。

不過，曼達尼在推動其議程上也面臨聯邦與州府的雙重壓力。聯邦方面，川普政府提議增加國防預算，同時削減糧食券(SNAP)及住房補助，並加大移民執法力度。地方政府上，曼達尼則與州長霍楚及市議長梅寧(Julie Menin)存在一定程度上的立場分歧。

支持者強調，目前有超過62%的紐約人入不敷出，曼哈頓布碌崙(布魯克林)的租金中位數已攀升至每月5000元的新高，遠超工資增長。CAAAV政聲表示，未來將繼續與曼達尼合作，致力於將紐約打造為工薪階層可負擔的城市。

華人 布碌崙 曼哈頓

上一則

曼達尼首季治安成績亮眼 警心卻不穩

下一則

曼達尼就職百日 宣布5大區均設公營雜貨店、公車提速…
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼住房政策 租客房東評價兩極

曼達尼住房政策 租客房東評價兩極
現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺

現實碰撞…曼達尼承諾跳票、加稅受阻、人事懸缺
曼達尼上任市長百日 近半市民肯定工作表現 30%不贊同

曼達尼上任市長百日 近半市民肯定工作表現 30%不贊同
曼達尼施政百日 「經濟正義」有成效卻充滿妥協

曼達尼施政百日 「經濟正義」有成效卻充滿妥協

熱門新聞

皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
紐約中央車站發生持刀砍人兇案，圖為案發月台現場。(美聯社)

紐約中央車站驚爆持刀砍人 兇嫌遭警擊斃 3傷

2026-04-11 15:28
顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
聯邦醫療保險與醫療補助服務中心主管奧茲今年3月宣布對紐約州展開詐欺調查，近日坦承引用數據錯誤。(美聯社)

紐約遭醫療補助詐欺調查 川普政府承認誤用數據

2026-04-11 07:12

超人氣

更多 >
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的