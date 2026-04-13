市議會2026年度參與式預算華埠項目 馬泰呼籲踴躍投票

華埠所在的市議會第一選區加入本年度參與式預算計畫，共六個候選項目可供居民選擇，其中包括下東城高雲尼醫院的商用洗碗機項目。(本報檔案照)

紐約市議會2026年度開放式預算(Participatory Budgeting)計畫即日起開始投票 ，投票截止日為19日(周日)。在紐約三大主要華人 社區中，曼哈頓華埠 所在的市議會第一選區參加了今年的開放式預算，共有六個候選項目供居民投票選擇。

在全市共51個選區中，共有22個選區參與了本年度的開放式預算計畫，可供居民自主決定用途的預算總額2200萬元。第一選區的六個候選項目分別包括：區內圖書館安全設施升級、高雲尼醫院(Gouverneur Hospital)商用洗碗設施、PS140小學運動場看台升級、炮台公園城學校(Battery Park City School)操場和跑道改造、市政廳公園(City Hall Park)照明升級以及42號碼頭(Pier 42)遮陽設施。

第一選區市議員馬泰(Christopher Marte)本年度共提供100萬元的參與式預算額度。在候選項目中，圖書館和高雲尼醫院項目分別為25萬及35萬元，其他四個項目單項均價值100萬元。居民在投票時，最多可選擇三項，最終勝選項目將根據得票數和預算額度決定。

根據規則，所有年滿11歲、住址位於第一選區內、或在該選區內上學的居民均有資格參與投票，投票時間為4月11日至4月19日，可登錄https://pse.is/8xcs5g在線投票，或前往五個現場投票點，分別為：馬泰辦公室，地址東百老匯65號；顯利街社區中心(Henry Street Settlement)，地址顯利街269號；教育聯盟(Educational Alliance)，地址東百老匯197號；柏油綠(Asphalt Green)運動中心，地址北端大道(N End Ave)212號；華埠YMCA，地址包厘街(Bowery)273號。勝出的項目將被編入2027財年市預算案。

參與式預算是一種直接民主在社區層面的嘗試，由居民直接投票選出本社區最受關注的預算投資項目。候選項目通常主要為學校、公園、圖書館等公共服務機構的硬體投資，通過市議員的社區會議或鄰里大會蒐集整理而來。