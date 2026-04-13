曼達尼首季治安成績亮眼 警心卻不穩

曼達尼就職初期的治安成績單雖亮眼，但基層員警對這位進步派市長的信任度卻面臨嚴峻挑戰。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)就職滿百日，儘管他與市警局(NYPD)局長蒂池(Jessica Tisch)在政治立場上南轅北轍，但兩人合作的首季治安成績單卻相當亮眼。然而，亮麗數據背後，基層員警對這位進步派市長的信任度卻面臨嚴峻挑戰。

據紐約市警數據，截至3月29日，2026年全市共記錄52起凶殺案，比去年同期下降29%；本年第一季度、即曼達尼入主市府前90天的凶殺與槍擊案件數量出現了「歷史性下降」，為數十年來的最低水平。

身為政壇新秀的曼達尼，當初力留曾在四任市長手下任職的蒂池續任局長，被視為維持治安穩定的重要舉措。儘管兩人風格迥異，但在打擊犯罪的大方向上暫時達成共識，且目前而言成效顯著。

然而，在曼達尼上任後的前兩個月，襲擊警員案增加3%，達253宗，包括曼哈頓 華盛頓廣場公園(Washington Square Park)兩名警員遭辱罵和投擲雪球、冰塊的事件。

蒂池對於這場「雪球門」的態度嚴厲，譴責此舉為「襲警」，誓言追究責任。曼達尼卻公開唱反調，稱這只是「玩過頭的雪球大戰」，而非蓄意攻擊。此言論引起基層警察強烈反彈。一名曼哈頓警員受訪時表示，曼達尼輕描淡寫的態度是在助長挑釁風氣，「讓每天出生入死的同僚感到孤立無援」。

而消息人士亦指出，華人 警員對曼達尼的態度、及整個社會對警察的看法十分不滿。「警察本來就有很大壓力了，新市長上來以後就讓整個氛圍更差了」，這名消息人士說，「尤其華警本就是系統裡的底層，受欺負和歧視，如今還要受這個氣，很多人因此有了退休的念頭」。

警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)直言，警員需要的是市府持續且實質的支持，而非口頭表揚。他強調，目前還處於任期初期，曼達尼還有機會挽回警心，「但他必須展現出願意傾聽並解決基層人力短缺、強制加班等問題的誠意」。