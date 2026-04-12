吉哥灘連環命案嫌犯認罪 檢方掌握完整證據

紐約長島吉哥灘連環殺人命案兇嫌霍伊爾曼認罪。(路透)

長島 吉哥灘(Gilgo Beach)連環命案嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)近日在法庭認罪，承認殺害至少八名女性。檢方直言，證據已經完整到一個程度，「就算進入審理，結果也不會改變」。

蘇福克郡地方檢察官蒂爾尼(Raymond Tierney)表示，這起案件經過數年調查，已逐步建立起一套彼此對應的證據系統，從DNA、手機通聯到車輛與數位紀錄，都能相互印證，讓整體輪廓愈來愈清楚；他指出，原本若進入審判，檢方將提出大量具體證據，包括被告與受害者之間的聯繫、案發前後的行蹤重建，以及物證與鑑識結果之間的直接關聯，可以清楚呈現整個過程如何發生。

調查顯示，霍伊爾曼長期使用多支拋棄式手機與受害者聯繫，試圖降低被追蹤的可能。不過，辦案人員透過重新分析通聯與定位資料，仍成功將他的活動軌跡與受害者失蹤時間對上。此外，一輛曾被目擊的皮卡車登記在他名下，也成為鎖定他的關鍵線索。

在鑑識方面，DNA仍是突破口，警方從他丟棄的物品中取得DNA樣本，與受害者相關證據比對吻合；同時，在死者身上發現的頭髮，也被告的家庭成員存在關聯；檢方還掌握被告過去的搜尋紀錄與數位資料，顯示他長期關注案件與相關資訊，這些資料雖不是單一關鍵證據，但在整體證據中，進一步補強了檢方的說法。

在這樣的情況下，霍伊爾曼最終選擇認罪。法律界人士指出，當證據已經明確、風險極高時，被告往往會避免進入冗長審判，直接接受結果。

這起案件自1990年代陸續發生，直到2010年警方在長島南岸搜尋失蹤人口時發現多具遺體，才揭開連環命案的全貌。之後長達十餘年未有重大突破，直到2022年專案小組重啟調查，重新檢視舊證據，才逐步鎖定霍伊爾曼，並於2023年將他逮捕。

檢方表示，這起案件能夠偵破，關鍵在於把多年累積的零散線索重新整理，搭配新的鑑識技術，慢慢拼出全貌。隨著嫌犯認罪，這宗橫跨近30年的連環命案，也在未經完整審判的情況下畫下句點。