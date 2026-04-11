華裔屈建平執導自閉症鋼琴家紀錄片 在紐約放映

華裔導演屈建平紀錄片在紐約首映，聚焦自閉症鋼琴少年音樂人生。(主辦方提供)

在聯合國 「世界自閉症關注日」前後，一場以自閉症議題為主題的紀錄片放映及青少年畫展，日前在紐約威徹斯特郡斯卡斯代爾公共圖書館(Scarsdale Public Library, Westchester County)舉行。

華裔導演屈建平紀錄片在紐約首映，聚焦自閉症鋼琴少年音樂人生。(主辦方提供)

活動由紐約非營利組織「啟航」(Project READY)與洛杉磯 富蘭克林基金會(Franklin Foundation)合作舉辦，其中華裔導演屈建平執導的紀錄片「音樂在呼喚」(Music Calling)於現場放映。

該片以自閉症青年鋼琴家段博文為主角，記錄其在成長過程中克服障礙、持續學習音樂並參與演出的經歷，呈現自閉症群體在藝術領域的發展情況。放映活動吸引來自紐約地區的自閉症家庭、社區人士及部分僑界代表到場。

活動同時展出青少年畫作，作品來自不同城市的自閉症青少年。主辦方表示，此次為「第七屆世界自閉症日青少年畫展」巡展的一站，相關活動涵蓋紐約、波士頓 及洛杉磯三地。

紀錄片主創團隊包括出品人赫景秀、中山葵及剪輯師張珊珊等出席活動並與觀眾交流。主辦方指出，透過影像與藝術展覽結合，有助於促進公眾對自閉症群體的了解。

據介紹，導演屈建平近年持續拍攝自閉症題材紀錄片，其另一部作品「飛向藍天」(Fly to the Sky)已於4月初在波士頓舉行的世界自閉症大會期間放映。