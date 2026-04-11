我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

華裔屈建平執導自閉症鋼琴家紀錄片 在紐約放映

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔導演屈建平紀錄片在紐約首映，聚焦自閉症鋼琴少年音樂人生。(主辦方提供)
華裔導演屈建平紀錄片在紐約首映，聚焦自閉症鋼琴少年音樂人生。(主辦方提供)

聯合國「世界自閉症關注日」前後，一場以自閉症議題為主題的紀錄片放映及青少年畫展，日前在紐約威徹斯特郡斯卡斯代爾公共圖書館(Scarsdale Public Library, Westchester County)舉行。

華裔導演屈建平紀錄片在紐約首映，聚焦自閉症鋼琴少年音樂人生。(主辦方提供)
華裔導演屈建平紀錄片在紐約首映，聚焦自閉症鋼琴少年音樂人生。(主辦方提供)

活動由紐約非營利組織「啟航」(Project READY)與洛杉磯富蘭克林基金會(Franklin Foundation)合作舉辦，其中華裔導演屈建平執導的紀錄片「音樂在呼喚」(Music Calling)於現場放映。

該片以自閉症青年鋼琴家段博文為主角，記錄其在成長過程中克服障礙、持續學習音樂並參與演出的經歷，呈現自閉症群體在藝術領域的發展情況。放映活動吸引來自紐約地區的自閉症家庭、社區人士及部分僑界代表到場。

活動同時展出青少年畫作，作品來自不同城市的自閉症青少年。主辦方表示，此次為「第七屆世界自閉症日青少年畫展」巡展的一站，相關活動涵蓋紐約、波士頓及洛杉磯三地。

紀錄片主創團隊包括出品人赫景秀、中山葵及剪輯師張珊珊等出席活動並與觀眾交流。主辦方指出，透過影像與藝術展覽結合，有助於促進公眾對自閉症群體的了解。

據介紹，導演屈建平近年持續拍攝自閉症題材紀錄片，其另一部作品「飛向藍天」(Fly to the Sky)已於4月初在波士頓舉行的世界自閉症大會期間放映。

波士頓 聯合國 洛杉磯

上一則

應對AI浪潮與職場焦慮貝特曼舉辦「2026 BTM美東青年職業峰會」

下一則

華策會特需家庭才藝秀多組演出展才華與韌性
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

林肯中心梁朝偉影展 13部經典回顧

林肯中心梁朝偉影展 13部經典回顧
蘭亭藝術展 紐約詩畫琴棋會交流

蘭亭藝術展 紐約詩畫琴棋會交流
紐約國際武術錦標賽 10月皇后學院開打

紐約國際武術錦標賽 10月皇后學院開打
紀念建國250周年 紐約公共圖書館推「我們的人民」計畫

紀念建國250周年 紐約公共圖書館推「我們的人民」計畫

熱門新聞

顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
紐約市商業倡議團體指，市長曼達尼堅持大幅調升稅收，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。(記者曹馨元／攝影)

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

2026-04-06 07:12

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥