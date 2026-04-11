當代藝術家張越 「人間樂園」個展 呈現人在現實中的位置與心理

策展人鄧燕(左)與藝術家張越(右)於作品「洛神」前合影。（記者戴慈慧／攝影）

當代藝術家張越(Zhang Yue)個展「人間樂園」近日在法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)開幕。展覽自9日至13日舉行，每日開放時間為中午12時至下午5時。

「人間樂園」畫展主辦單位與嘉賓出席開幕剪綵儀式，為展覽揭幕。（記者戴慈慧／攝影）

展覽由世界華人 藝術聯盟與美國卓越藝術聯盟主辦，吸引藝術界及僑界人士出席開幕活動。

展覽由策展人林英明(Ming Lin)與鄧燕(Yan Deng)策畫。林英明表示，張越以工筆技法為基礎，延續傳統人物畫的細節處理，同時引入當代敘事，使畫面在古典形式與現代主題之間產生張力。

藝術家張越「人間樂園」系列作品於法拉盛市政廳展出，以頭戴王冠、眼角含淚的孩童形象為主體，結合動物與類宗教場景元素，呈現帶有隱喻性的畫面。（記者戴慈慧／攝影）

本次展出的「人間樂園」系列，多以一名頭戴王冠的孩童形象為主體。人物表情平靜，但眼角常帶淚痕，呈現出一種壓抑與脆弱並存的狀態。孩童多與動物並置出現，包括斯芬克斯貓等經人工培育的物種，形態介於真實與異化之間。

畫面背景常出現大量微型人物與動物，構圖帶有西方宗教畫與古典敘事的影子，例如類似伊甸園或寓言場景的安排。畫中孩童形象帶有某種類似宗教圖像的特質，既象徵權力，也帶有受難與悲憫的意味。這種帶有矛盾性的形象，與精細工筆技法並置，構成作品的主要張力來源。

民眾於展場內拍攝作品，近距離觀察畫作細節。（記者戴慈慧／攝影）

張越表示，「人間樂園」並非單指理想狀態，而是包含繁華與不安並存的空間。他希望透過這些形象，呈現人在現實結構中的位置與心理狀態。

展覽期間亦展出其為策展人鄧燕創作的肖像畫「洛神」，作品歷時約三個半月完成，以工筆手法描繪人物形象，結合古典題材與當代人物氣質。