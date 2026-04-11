我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

當代藝術家張越 「人間樂園」個展 呈現人在現實中的位置與心理

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
策展人鄧燕(左)與藝術家張越(右)於作品「洛神」前合影。（記者戴慈慧／攝影）
策展人鄧燕(左)與藝術家張越(右)於作品「洛神」前合影。（記者戴慈慧／攝影）

當代藝術家張越(Zhang Yue)個展「人間樂園」近日在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)開幕。展覽自9日至13日舉行，每日開放時間為中午12時至下午5時。

「人間樂園」畫展主辦單位與嘉賓出席開幕剪綵儀式，為展覽揭幕。（記者戴慈慧／攝影）
「人間樂園」畫展主辦單位與嘉賓出席開幕剪綵儀式，為展覽揭幕。（記者戴慈慧／攝影）

展覽由世界華人藝術聯盟與美國卓越藝術聯盟主辦，吸引藝術界及僑界人士出席開幕活動。

展覽由策展人林英明(Ming Lin)與鄧燕(Yan Deng)策畫。林英明表示，張越以工筆技法為基礎，延續傳統人物畫的細節處理，同時引入當代敘事，使畫面在古典形式與現代主題之間產生張力。

藝術家張越「人間樂園」系列作品於法拉盛市政廳展出，以頭戴王冠、眼角含淚的孩童形象...
藝術家張越「人間樂園」系列作品於法拉盛市政廳展出，以頭戴王冠、眼角含淚的孩童形象為主體，結合動物與類宗教場景元素，呈現帶有隱喻性的畫面。（記者戴慈慧／攝影）

本次展出的「人間樂園」系列，多以一名頭戴王冠的孩童形象為主體。人物表情平靜，但眼角常帶淚痕，呈現出一種壓抑與脆弱並存的狀態。孩童多與動物並置出現，包括斯芬克斯貓等經人工培育的物種，形態介於真實與異化之間。

畫面背景常出現大量微型人物與動物，構圖帶有西方宗教畫與古典敘事的影子，例如類似伊甸園或寓言場景的安排。畫中孩童形象帶有某種類似宗教圖像的特質，既象徵權力，也帶有受難與悲憫的意味。這種帶有矛盾性的形象，與精細工筆技法並置，構成作品的主要張力來源。

民眾於展場內拍攝作品，近距離觀察畫作細節。（記者戴慈慧／攝影）
民眾於展場內拍攝作品，近距離觀察畫作細節。（記者戴慈慧／攝影）

張越表示，「人間樂園」並非單指理想狀態，而是包含繁華與不安並存的空間。他希望透過這些形象，呈現人在現實結構中的位置與心理狀態。

展覽期間亦展出其為策展人鄧燕創作的肖像畫「洛神」，作品歷時約三個半月完成，以工筆手法描繪人物形象，結合古典題材與當代人物氣質。

法拉盛 華人

上一則

應對AI浪潮與職場焦慮貝特曼舉辦「2026 BTM美東青年職業峰會」

下一則

華策會特需家庭才藝秀多組演出展才華與韌性
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」
70後當代藝術家張越‧人間樂園畫展 4/9至4/13紐約法拉盛市政廳畫廊舉行

70後當代藝術家張越‧人間樂園畫展 4/9至4/13紐約法拉盛市政廳畫廊舉行
蘭亭藝術展 紐約詩畫琴棋會交流

蘭亭藝術展 紐約詩畫琴棋會交流
顧月華、孫林「陌上花開」藝術展 法拉盛揭幕

顧月華、孫林「陌上花開」藝術展 法拉盛揭幕

熱門新聞

顧客在紐約一間採用自助點餐系統的飲品店窗口以現金付款。（記者戴慈慧／攝影）

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

2026-04-05 07:18
皇后區白石鎮的華人男子在近日喜中彩票大獎，圖為售出彩票的華人雜貨店。(取自谷歌地圖)

紐約白石鎮華男喜中100萬彩票 華埠雜貨店售出

2026-04-06 15:06
當晚約6時，嫌犯在109分局完成初步處理後被警方押解移送。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛四死火災案 縱火嫌犯落網被控八項謀殺

2026-04-08 19:42
62歲嫌犯霍伊爾曼(Rex Heuermann)在紐約州蘇福克縣法院突然認罪，承認殺害八名女性，使這宗歷時逾15年的案件迅速收尾。(美聯社)

長島連環命案重大轉折 霍伊爾曼突認殺8人 15年懸案收尾

2026-04-08 14:25
紐約市去年推出廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開。(市清潔局提供)

罰款有效…廚餘回收違規開罰 紐約恢復執行

2026-04-03 16:01
紐約市商業倡議團體指，市長曼達尼堅持大幅調升稅收，許多公司已開始採取行動，準備離開紐約。(記者曹馨元／攝影)

不滿曼達尼加稅 紐約大型企業再傳出走潮

2026-04-06 07:12

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥