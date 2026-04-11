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法拉盛華商會「幸福媽媽」 邀三代同堂共慶母親節

記者戴慈慧／紐約報導
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法拉盛華人工商促進會舉行第15屆「幸福媽媽」活動記者會，多位民選官員與社區代表到...
法拉盛華人工商促進會舉行第15屆「幸福媽媽」活動記者會，多位民選官員與社區代表到場支持，呼籲民眾踴躍參與母親節慶祝活動。（記者戴慈慧／攝影）

為慶祝母親節及5月的亞裔傳統月，法拉盛華人工商促進會(FCBA)宣布，將於5月10日舉辦第15屆「幸福媽媽」慶祝活動，邀請三代同堂家庭踴躍報名，在溫馨午宴中向母親表達感謝與祝福。

華商會首席顧問杜彼得(Peter Tu)表示，「幸福媽媽」活動自2009年創辦以來，今年邁入第15屆，已成為社區每年固定舉辦的母親節慶祝活動之一。他指出，活動不設競賽，只要符合三代同堂（或以上）的家庭，並提供一張合影即可報名參加。入選家庭將受邀出席午宴，所有參與母親皆可獲贈主辦單位準備的禮物。

杜彼得表示，亞裔文化重視孝道與家庭連結，希望透過活動讓更多人關注母親在家庭中的付出，也提醒社會尊重與關懷長者。

日前舉行的記者會有多位民選官員與社區領袖出席支持。市議員黃敏儀(Sandra Ung)與李琳達(Linda Lee)也分享母親在養育下一代與服務社區中的影響力，呼籲大眾及時表達感謝。

州眾議員金兌錫(Ron Kim)則指出，不少家庭將歷年「幸福媽媽」證書長期保存，顯示這項活動對凝聚家庭與傳承文化具有意義。

華商會提醒，有意參加的家庭須於本月30日前提交報名表及三代同堂照片，以利後續製作證書與安排活動。

活動將於5月10日舉行，地點及相關細節將由主辦單位另行通知。

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