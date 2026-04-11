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州參議員初選 李榮恩連署領先牛毓琳

記者劉梓祁／紐約報導
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角逐曼哈頓下城州第27選區參議員的現任州眾議員李榮恩(左)，遞交7200個連署簽...
角逐曼哈頓下城州第27選區參議員的現任州眾議員李榮恩(左)，遞交7200個連署簽名，迎戰前州眾議員牛毓琳(右)的挑戰。(取自兩人競選團隊)

曼哈頓下城州參議會第27選區民主黨初選臨近，現任州眾議員李榮恩(Grace Lee)競選團隊於10日表示，已提交近7200份連署，以角逐今年6月的民主黨初選，遠超參選所需的1000份門檻；她的團隊並稱，她的連署數約為對手、前州眾議員牛毓琳(Yuh-Line Niou)的兩倍。

李榮恩陣營表示，在連署期間共敲門近5000戶，並動員超過45名志工，完成245個班次的外展行動。李榮恩在聲明中稱，競選主軸包括反對不人道的移民執法、推動普及托育、增加可負擔住房，以及支持小商業。

目前，李榮恩已獲騰出此席位的州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、以及曼哈頓區長霍曼(Brad Hoylman-Sigal)和多位州眾議員、市議員、民主黨地方黨部與工會團體背書。李榮恩目前代表眾議會第65選區，涵蓋華埠。她在議會中擔任亞太裔工作小組主席，並被任命為民主黨眾議會競選委員會(DACC)副主席。

牛毓琳曾於2017年至2022年代表同一第65選區。她目前的背書者包括前市主計長蘭德(Brad Lander)、前聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)，以及市議員哈妮夫(Shahana Hanif)與州眾議員金兌錫(Ron Kim)等。

牛毓琳表示將延續以往的進步派路線，主打住房、醫療與勞工權益三大議題。她在提交給地方民主黨組織的問卷中表示，她支持對高收入者與企業加稅，以增加公共投資，同時支持到2030年將最低工資提高至30元、取消次等最低工資制度，並強化勞工維權機制。

參議會第27選區涵蓋下曼哈頓多個社區，包括格林威治村、東村、翠貝卡、小義大利、華埠、蘇荷區及金融區等，選民結構多元。

民主黨 眾議員 曼哈頓

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