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前警佐臥底執法誤殺判關3年 警界怒批打擊士氣

記者劉梓祁／紐約報導
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前警佐杜蘭臥底執法誤殺案判囚三年以上，華人警員怒批「危險先例」、恐打擊執法士氣。...
前警佐杜蘭臥底執法誤殺案判囚三年以上，華人警員怒批「危險先例」、恐打擊執法士氣。(美聯社)

紐約市警(NYPD)前警佐杜蘭(Erik Duran)因2023年在布朗士一次執法行動中，向一名騎摩托車逃逸的男子投擲冷藏箱，導致對方墜車身亡，於9日被裁定二級過失殺人罪成立，被判至少三年監禁；該案成為市警在十年來首宗因導致民眾死亡而被定罪的案例，亦引發華人警員與社區的不滿。

案件源於2023年8月23日，杜蘭在布朗士執行臥底緝毒行動。警方稱，30歲男子杜普雷(Eric Duprey)涉嫌向一名臥底警員販售價值20元的可卡因，隨後騎摩托車試圖逃離現場。當時杜普雷駛向多名警員及路人，杜蘭遂抓起一個裝有冰塊及飲料的紅色冷藏箱投擲，擊中其手臂，導致其失控撞向樹木與停泊車輛，最終因頭部重創身亡。

杜蘭辯稱，當時此舉是為保護現場警員及民眾安全。但法官在判刑時指出，並無充分證據顯示杜蘭或其他警員當時面臨迫在眉睫的生命危險，認為若未投擲冷藏箱，嫌犯可能僅是駛離現場，「可以改日再拘捕」。檢方也質疑其行為的必要性，認為其並非唯一選項。

案件審理期間，法庭內聚集大量警員與反警暴人士旁聽。市警警佐協會主席瓦萊隆(Vincent Vallelong)在聲明中直言，此次判決是「本行業最黑暗的日子之一」，並警告將向全國警察傳遞寒蟬效應。

一名不願具名的華裔警員表示，警員在執勤時往往需在瞬間作出判斷，如今卻可能因此面臨入獄風險，「這向全美警察發出強烈訊號：履行職責就可能失去自由；而對犯罪分子而言，則可能被解讀為更加肆無忌憚」。

皇后區法拉盛公共安全巡邏隊總隊長李啟基表示對判決「憤慨」，認為杜蘭當時是為阻止毒販衝向執法人員並保護他人安全。他指出，事件反映出在突發情況下如何拿捏執法分寸的困境，「在面對盜竊或暴力行為時，若處理稍有不當，都可能觸法」。

不過在案件宣判後，也有人在庭外高喊「沒有人能凌駕法律之上」。

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