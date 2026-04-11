森林小丘居民與市府訴訟 落幕

皇后區森林小丘體育場訴訟落幕。市府同意支付約15萬元賠償，並承諾未來在大型活動期間加強與社區溝通。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 森林小丘(Forest Hills)居民團體與紐約市府就森林小丘體育場(Forest Hills Stadium)營運所引發的聯邦訴訟達成和解，市府同意支付約15萬元賠償，並承諾未來在大型活動期間加強與社區溝通。這場圍繞演唱會人潮、私人道路使用及生活品質的爭議歷時多年，隨著和解而暫告一段落。

該訴訟由代表社區屋主的「森林小丘花園公司」(Forest Hills Gardens Corporation, FHGC)提出。居民指控，體育場在舉辦演唱會期間，市府動用警力封閉並管理社區內的私人街道，限制住戶與訪客通行，已侵犯私人產權與通行權益。

森林小丘體育場近年重新成為熱門戶外演出場地，每逢活動吸引數千至上萬人潮湧入。然而居民長期反映，大量觀眾進入社區帶來噪音、垃圾與交通壅塞問題，嚴重影響日常生活品質，也引發治安疑慮，成為雙方衝突核心。

隨著訴訟推進，社區內部對是否持續對抗市府出現分歧。部分居民支持強硬維權，但也有人質疑訴訟成本過高。據悉，相關法律費用多年來已接近百萬元，引發對資源運用的討論。

新一屆FHGC董事會上任後，政策轉向尋求與市府協商，降低法律衝突並改善關係。此次和解除金錢賠償外，也要求未來警方在活動期間的交通與安全措施，須與社區加強溝通，但最終執法決策仍由警方掌握。

儘管與市府的訴訟已告一段落，FHGC與體育場營運方西城網球俱樂部(West Side Tennis Club)之間的相關法律糾紛仍在進行，顯示爭議尚未完全解決。

森林小丘體育場兼具文化與經濟價值，但如何在活絡城市活動與維護高密度住宅區生活品質之間取得平衡，仍將是紐約市面臨的長期課題。