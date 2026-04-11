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史島長者住房擬改建遊民所 民代不滿

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市府欲將史泰登島一間曾作為長者住房的公寓改建成遊民所，消息一出引發市議員卡爾...
紐約市府欲將史泰登島一間曾作為長者住房的公寓改建成遊民所，消息一出引發市議員卡爾在內的當地民代的抗議。(卡爾辦公室提供)

紐約市府欲將史泰登島一間曾作為長者住房的公寓改建成遊民所，消息一出引發當地民代的抗議。反對聲音指出，史島已有足夠遊民所在營運，且抨擊遊民所建案中疑存在貪污情況，不滿非營利機構藉此中飽私囊卻犧牲居民權益。

州參議員蘭札(Andrew J. Lanza)州眾議員譚杜喜（Michael Tannousis）和市議員莫拉諾(Frank Morano)與卡爾(David Carr)等當地民代10日齊聚卡波丹諾神父大道(Father Capodanno Blvd)1111號的「島岸老人公寓」(Island Shores Senior Residences)舉辦記者會。

市議員卡爾表示，該址原是一間提供給史島退休老人、退伍軍人與家屬等人的住房，但前市長亞當斯(Eric Adams)在2022年的9月通知53位居民搬離，在住戶被迫遷後，市府便與一私人機構簽署價值3000萬元的合約，並改建成無證客的收容所，當時也引發當地華社的不滿。

他並指出，在無證客危機逐漸緩解後，雖然有私人機構有意收購該址並改為長者住房，但市府不僅將該處改建成臨時的遊民所，本周民代更發現市遊民服務局(DHS)計畫將此處作為永久的遊民所使用，並已經和一機構簽署五年合約，約滿後可再續約四年，共計最長將擁有九年的合約期。

出席的民代皆對此提出反對聲音，認為史泰登島已經為紐約市的遊民問題作出足夠貢獻。卡爾引述統計資料稱，史泰登島共有39個登記的遊民，卻有四間遊民所正在營運，未來市府還計畫在南灘再興建一間。

卡爾表示，他已代表市議會議員呈函市長和市主計長，要求對所有紐約市遊民所的合約進行審核，他說，這些合約恐怕存在嚴重舞弊、賄賂和非法的回扣等問題，懷疑遊民所計畫是否已成斥鉅資卻圖利特定機構的生意。

遊民 紐約市 史泰登島

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