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抗議提案未表決 護理員將再絕食反24小時工作

記者許君達╱紐約報導
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家庭護理員維權團體宣布將從4月16日起再次發起絕食行動，以抗議市議會在禁止24小...
家庭護理員維權團體宣布將從4月16日起再次發起絕食行動，以抗議市議會在禁止24小時工作制的立法程序上的拖延。圖為今年3月華裔家庭護理員在市政廳外靜坐抗議。(記者許君達╱攝影)

反對24小時工作制的家庭護理員群體宣布，由於市議會遲遲未能就旨在禁止24小時工作的提案表決，他們將從4月16日(周四)起，再次發起絕食抗議。

絕食消息由維權組織「婦女的命也是命運動」發布，目前尚不清楚參與人數及持續時長。「婦女的命也是命運動」 織在新聞稿中引用一名護理員的說法，稱市議長梅寧(Julie Menin)曾向在市政廳外靜坐抗議的護理員承諾，自己支持禁止24小時工作並將由市議員馬泰(Christopher Marte)提出的旨在禁止24小時工作制的提案交付表決。然而兩周過去，立法進程持續停滯，梅寧也未再露面解釋。

馬泰提出的Int-303提案要求家庭護理員每日最多只能連續值班12小時，目前獲得17名議員聯署。截至發稿時，該提案在市議會內的進度顯示為「委員會內暫緩」(Laid Over in Committee)，意為已完成公聽程序，但尚未獲得在公民服務與勞工委員會內表決的排期。

根據馬泰幕僚長凱爾瑪(Caitlin Kelmer)的說法，議長對提案的進度擁有高度控制權，若議長不將提案交付表決，該案就無法推進。而即使提案仍在委員會內，議長仍能通過法定程序控制其進度。馬泰在此前的兩個任期內均曾提出相同的提案，但均未能獲得表決機會，支持護理員維權的團體指責前任議長歐德思(Adreinne Adams)利用權力阻擋提案的進展。

2024年3月，包括逾半華人在內的近百名護理員曾在市政廳外發起持續六日的絕食行動，以抗議市議會遲遲無法通過旨在禁止24小時工作制的提案。今年3月18日起，護理員團體再次發起靜坐抗議，要求新任市長曼達尼(Zohran Mamdani)兌現其競選時的承諾，公開支持護理員的維權行動。

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