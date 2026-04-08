幫派資料庫爭議延燒 曼達尼立場鬆動

曼達尼(左)近期多次與市警局長蒂池(右)一同出席公開場合，並未再公開否定幫派資料庫的存在。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)近日在警務政策上再度調整立場，對市警受爭議的幫派資料庫(gang database)態度由原先主張全面廢除，轉為表示可考慮改革而非取消。

曼達尼表示，他過去對該資料庫的批評立場依然存在，但市警已根據建議推行一系列源於2025年10月公布的改革措施，而這些改革的實施效果，正是目前市府與警方持續討論的重點之一。他在競選期間曾將該資料庫形容為「大規模撒網式系統」(vast dragnet)，並承諾上任後不再使用。

幫派資料庫也包含未成年名單，儘管曼達尼曾持續疑慮資料庫可能造成的過度監控及不當納入，但市警局長則為該系統辯護，強調其在預防幫派報復性暴力方面的重要作用。例如布碌崙 (布魯克林 )近日發生一宗疑似幫派相關槍擊事件，導致一名七個月嬰兒喪生，蒂池表示，警方將利用幫派資料庫分析潛在報復風險，以調配警力。

另一方面，該資料庫長期受到民權團體與社區倡議者批評，指其可能對年輕的少數族裔進行種族定性(racial profiling)。市調查局(DOI)曾於2023年發布報告並提出17項建議，市警其後接受其中過半建議。2025年10月，調查局再發布新報告，肯定警方在資料庫管理方面已作出「實質性改進」。

除幫派資料庫外，曼達尼與蒂池在多項警務政策上存在分歧，包括市警「戰略應對小組」(Strategic Response Group)的去留問題。