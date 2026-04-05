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中華公所前主席朱超然告別式 各界緬懷

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約中華公所4日為前主席朱超然舉辦告別式，現場僑界、政界等人士齊聚，送別該位長年...
紐約中華公所4日為前主席朱超然舉辦告別式，現場僑界、政界等人士齊聚，送別該位長年服務社區並橫跨軍旅、執法、武術與僑務領域的華埠領袖。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約中華公所(CCBA)4日為前主席朱超然(Tony Chuy)舉辦告別式，現場僑界、政界等人士齊聚，送別該位長年服務社區並橫跨軍旅、執法、武術與僑務領域的華埠領袖。

朱超然於今年1月辭世，享年73歲，原任中華公所第68屆主席，任期原定至3月1日。他的一生歷經軍旅、公職與僑界服務，並長期致力於推動中華文化與武術發展，深受僑界敬重。告別式當日氣氛莊重而哀慼，與會者紛紛以不同角度緬懷他的一生。

中華公所主席伍銳賢致辭表示，當日既是「高興為朱主席舉辦紀念活動」，亦是「沉痛送別」。他回憶與朱超然初相識於1971年，至今已有逾半世紀交情，並形容對方為集海軍、執法人員與武術宗師於一身的「真正漢子」。伍銳賢亦提及，朱超然辭世前經歷不少風波，期望隨著告別式舉行，「一切歸於平靜」，並祝願其「一路好走」，呼籲僑界共同懷念他的貢獻。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強則表示在駐紐約期間，多次與朱超然在僑界活動中同席，並討論如何更好服務社群。他形容朱不僅是武術高手，更如「俠士」般樂於助人，亦曾親自教導他提升身體柔軟度與健康之道。他指出，朱超然的領導力與服務精神，將長存人心。

紐約南海順德同鄉會主席陳秀瓊則以深厚情感追憶同鄉領袖，形容其「用行動寫下責任」，一生光明磊落、對公事堅守原則，對人寬厚。她回顧朱超然在同鄉會任主席期間，帶動會務發展，即使在市懲教局(DOC)夜班工作後，仍返回會所處理事務，甚至親自打掃、倒垃圾，毫無架子。

紐約華裔美國退伍軍人會主席黃建中則從兩人年輕時期講起，回憶朱超然於1960年代末自香港來美，後就讀Seward Park高中，並活躍於華人文化活動，甚至組建樂隊「Blue Shadow」，在當時華人社區已具人氣。後來兩人先後加入海軍，於越戰尾期服役，並在退役後加入預備役長達21年。他亦提及朱超然加入懲教局後，成為該部門歷史上首位華裔高級自衛術教官，並長年推動武術與文化傳承，門生遍布各地。

多位民選官員亦到場致意，州參議員陳學理表示，自己出席過大量葬禮，深知「一個人是什麼樣的人，可以從出席的人看出來」，而當日場面正反映朱超然一生影響力。他呼籲眾人不僅哀悼，更應「慶祝其一生」，並學習他正直與服務精神。

州眾議員鄭永佳則指出，朱超然「是華埠的一部分」，已深植社區記憶之中。皇后區市議員黃友興也強調，朱超然一生忠於國家、服務紐約、紮根華埠，並從他身上學到「團結」的重要性，呼籲華埠面對當前各種政策挑戰時應保持一致。

聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)亦致贈一面曾於國會大廈上空飄揚的國旗，以表對朱超然一生服務社區與國家的肯定與敬意。

根據悼詞資料，朱超然出生於1952年，祖籍廣東南海九江，1960年代末移民美國。他曾於海軍服役24年，其後於預備役再服務21年。他在1989年加入懲教局，1982年創辦螳螂武術學院，教授傳統武藝逾40年，門生逾2000人，並參與數百場武術及醒獅演出。

朱超然歷任中華公所主席、華裔美國退伍軍人會主席、南海順德同鄉會主席等多項職務。

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