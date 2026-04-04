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紐約國際武術錦標賽 10月皇后學院開打

記者高雲兒／紐約報導
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第五屆紐約國際武術錦標賽將於10月10日在皇后學院(Queens College)舉行。圖為主辦該賽事的美國武術家協會日前舉辦成立十周年晚會，為賽事暖身。(記者高雲兒／攝影)

第五屆紐約國際武術錦標賽將於10月10日在皇后學院(Queens College)舉行。主辦方美國武術家協會日前在皇后區法拉盛舉辦成立十周年晚會，為賽事暖身，吸引逾百名來自僑界、商界及武術界人士到場，現場並安排多場武術示範與交流活動，氣氛熱絡。

據介紹，本屆賽事將延續歷年模式，設置擂台對抗與套路展示等項目，邀請不同門派與背景的武術愛好者參與。主辦方表示，除競技層面外，活動亦希望促進各門派之間的交流，並讓更多民眾近距離接觸武術文化。

美國武術家協會會長張良在晚會上表示，隨著武術在海外逐漸發展，參與者已不限於華人社群，愈來越愈多不同族裔的愛好者加入，協會未來將持續透過比賽與活動，建立更具開放性的交流平台。他指出，對許多年輕人而言，武術不僅是技術訓練，也是一種培養紀律與自我管理的方式。

張良並回顧該協會成立以來的發展歷程，表示自2016年創立以來，協會持續舉辦各類賽事與交流活動，逐步擴大影響力，讓更多年輕習武者有機會登台展示。他說，紐約國際武術錦標賽亦是在這一背景下逐步成形，近年來參與規模持續成長。

主辦方表示，今年賽事將由美國武術家協會與美國河南同鄉會共同主辦，並獲多個社區團體及企業支持。該協會表示，大型賽事的運作涉及場地、組織與安全等多方面協調，需依賴長期合作與社區資源支持。

當晚活動亦有多位民選官員與僑團代表出席，包括紐約州眾議員金兌錫代表羅嫚、美國河南同鄉會會長王繼成、美國紐約山東同鄉會會長呂成銳等人到場致意，並對賽事舉辦表達支持。

美國武術家協會成立於2016年，由黃成、張良與藍超海共同創立，長期致力於武術推廣與國際交流。

華人 紐約州 皇后區

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