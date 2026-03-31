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網上藝術畫展長島頒獎 40青少年獲表彰

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圖為「第六屆青少年網上藝術畫展」獲獎者與主辦單位負責人合影。(主辦單位提供)
圖為「第六屆青少年網上藝術畫展」獲獎者與主辦單位負責人合影。(主辦單位提供)

大都會藝術家協會(MAFA)主辦、Sally Studio協辦的「第六屆青少年網上藝術畫展」頒獎典禮，日前在長島 Jericho Library Theater舉行，眾多獲獎學生、家長、藝術教育工作者及嘉賓齊聚一堂，見證青少年藝術創作者的成長。

畫展面向五歲至18歲青少年徵稿，分為五至七歲、八至九歲、10至12歲及13至18歲四個年齡組，並設立「Best in Show」等獎項。展覽在線上展出，展期自即日起至6月1日。

主辦方說，本屆比賽共評選出四個年齡組獎項：每組設一等獎一名、二等獎二名、三等獎三名，共計24人獲獎；另設優秀獎(Honorable Mention)15名，以及「Best in Show」一名，共表彰40位青少年藝術創作者。

MAFA理事曾晶蒂(Jindi Zeng)在致辭時感謝學生、家長、教師及社區各界長期以來對青少年藝術教育的支持，並肯定本屆參展作品在創意、表現力與完成度上的整體水準。主要策展人之一的Krystal Liu在活動中投入了大量心血，從前期籌備到展覽呈現都發揮了重要作用。

大都會主席、Sally Studio負責人Sally Feng表示，藝術教育不僅關乎技巧訓練，更在於幫助孩子通過觀察世界、表達情感與持續創作，建立自信與獨立思考能力。她感慨自己多年來教授的學生中，已有不少人成長為大學生甚至步入社會。

本次典禮特別邀請兩位Sally Studio校友分享成長經歷。現就讀於哥倫比亞大學的Jasmine Wang表示，藝術最珍貴之處在於「創造」本身—將腦海中的想法轉化為可見的作品，並在不斷嘗試與修改中，學會為自己的表達感到自豪。羅德島設計學院(RISD)建築專業在讀的William Tian，則回顧了自己在Sally Studio打下的基礎，並結合建築學習的經驗，鼓勵在場學生認真對待真正熱愛的事物，在持續練習、反思與迭代中，逐步建立屬於自己的創造力。

大都會特邀評委Ron Becker表示，孩子們展現出的想像力、真誠表達與創作熱情，令他深受啟發與感動。

在頒獎環節，MAFA主席Sally Feng、理事曾晶蒂為獲獎者逐一頒獎。獲獎學生在家長與來賓的祝賀中，依次登台領獎並合影留念，留下難忘瞬間。

圖為「第六屆青少年網上藝術畫展」獲獎者與主辦單位負責人合影。(主辦單位提供)
圖為「第六屆青少年網上藝術畫展」獲獎者與主辦單位負責人合影。(主辦單位提供)

左起分別為「第六屆青少年網上藝術畫展」策展人Chrystal Liu, Best...
左起分別為「第六屆青少年網上藝術畫展」策展人Chrystal Liu, Best in Show 獲獎者Vivian Xie， 大都會協會主席Sally Feng，以及第四組第一名獲獎者Bella GAO。(主辦單位提供)

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