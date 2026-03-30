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紐約州點亮15地標 致敬越戰退伍軍人

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約華裔美國退伍軍人會目前全會有約440名會員，其中多半為越戰期間服役軍人。(記...
紐約華裔美國退伍軍人會目前全會有約440名會員，其中多半為越戰期間服役軍人。(記者曹馨元╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布將3月29日定為紐約州的「越戰退伍軍人日」(Vietnam Veterans Day)，並命州內15處著名地標於當日點亮綠、黃、紅三色燈光，呼應越戰服役獎章(Vietnam Service Medal)色彩，以感念越戰官兵及其家屬的奉獻與犧牲。

1973年3月29日，最後一批美軍撤離越南，該日也被定做全國性越戰退伍軍人紀念日。今年，包括曼哈頓下城世貿中心一號大樓(1 WTC)、大中央車站(Grand Central)、賓州車站的莫伊尼漢火車大廳(Moynihan Train Hall)、羅斯福島燈塔(Roosevelt Island Lighthouse)、考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)等共15處地標於29日參與點燈紀念儀式。

「這不僅是為了紀念那些為國捐軀的英靈，更是為了向所有生還的越戰老兵致敬」，霍楚表示，當年許多戰士從歸來時，並未獲得應有的尊重與感激，「因此要特別花時間來讚揚他們的勇氣，並對他們的服役表達謝忱」。

根據統計，紐約州目前約有18萬名越戰時期退伍軍人及其家屬；而在華盛頓特區的越戰紀念碑上，則銘刻著4119名在戰爭中犧牲的紐約人姓名。

紐約華裔美國退伍軍人會幹事梅本立(Gabe Mui)表示，目前全會有共440名會員，其中多半為越戰期間服役軍人，達200人以上；而他本人也曾在越戰期間被派駐德國。「這是一件好事，不過也實在是姍姍來遲」，梅本立說，「如今有很多針對性紀念越戰退伍軍人的項目，來自州長的似乎還是頭一次」。

紐約州退伍軍人服務廳(DVS)廳長德科恩(Viviana M. DeCohen)表示，越戰是美國歷史上最刻苦銘心的艱難篇章，對於許多老兵而言，這份遲來的尊嚴與尊重終於在今日得到正名。退伍軍人服務廳也呼籲所有退伍軍人、服役人員及軍屬，若需申請福利或尋求諮詢，可積極撥打熱線(888)838-7697，或登錄官方網站veterans.ny.gov預約面談。

紐約州

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