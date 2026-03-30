史島建遊民所決策不透明…市府鑽漏洞規避審查惹議

史泰登島市議員莫拉諾(Frank Morano)指控，市府以臨時旅館(transient hotel)名義推動開發，實則為一座160床位男性遊民所，藉此規避土地使用審查程序。(取自谷歌街景圖)

史泰登島南岸里士滿谷(Richmond Valley)一項遊民所計畫再掀爭議，代表該區的市議員莫拉諾(Frank Morano)指控，市府以臨時旅館(transient hotel)名義推動開發，實則為一座160床位男性遊民所，藉此規避土地使用審查程序，缺乏透明度與社區參與，引發居民不滿。

根據市府規畫，該設施擬設於Arthur Kill Road 4934號，預計於明年年中啟用。莫拉諾表示，市府在分區文件中將項目定義為旅館，使其可依既有權利(as-of-right)直接開發，無須經過公眾審查程序；但市遊民服務局(DHS)官員卻向其辦公室證實，該址實際用途為收容男性遊民的設施，前後說法不一。

他強調，居民理應在重大社區決策中獲得資訊與發聲機會，「史島居民應享有透明、公平的對待，而不是在毫無討論下被迫接受決策」，並直言此案遠未結束。

此案早在去年曝光時即引發關注，地產開發商Sandhu Group原計畫於該地興建旅館，但該公司過去曾在紐約市 多地將旗下旅館出租作為遊民所，引發社區反彈，包括里奇蒙港(Port Richmond)與特拉維斯(Travis)等地均曾出現抗議聲浪。此外，此開發商同為布碌崙(布魯克林)86街引發爭議的項目業主。

市社會服務局(DSS)發言人則否認黑箱操作的說法，強調市府已在本月初正式通知社區，並持續與居民保持溝通。該部門指出，該設施將由非營利機構「社區住房倡議」(Community Housing Initiatives)營運，定位為「就業型收容所」，主要服務已有工作或正在求職的無家可歸者，並提供職業培訓與生活技能課程。

市府亦強調，目前莫拉諾選區內尚無任何遊民收容設施，此項計畫可補足資源缺口。

不過莫拉諾指出，社區數月來提出的基本問題始終未獲回應，如今更發現市府疑似利用分區漏洞，在低密度住宅區推動一棟四層樓、160床位的收容設施，「完全繞過規畫審查與實質的社區參與」，爭議持續延燒。