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解城市住房危機 住房局長李維五箭齊發

記者范航瑜╱紐約報導
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市住房局新任局長李維表示，面對城市住房危機，HPD將從加快審批流程、強化租客保護、加速新屋興建、壓低建築成本及保存現有存量五個方向出擊。(記者范航瑜╱攝影)
市住房局新任局長李維表示，面對城市住房危機，HPD將從加快審批流程、強化租客保護、加速新屋興建、壓低建築成本及保存現有存量五個方向出擊。(記者范航瑜╱攝影)

市住房保護與開發局(Department of Housing Preservation and Development，HPD)近期在位於金街(Gold Street)100號的中埔舉辦亞裔及南亞裔媒體圓桌會議，新任局長李維(Dina Levy)出席，介紹上任十周以來的觀察與未來施政重點。李維表示，面對城市住房危機，HPD將從加快審批流程、強化租客保護、加速新屋興建、壓低建築成本及保存現有存量五個方向全面出擊。

李維在加入HPD之前，曾在州住宅與社區更新署(Homes and Community Renewal)任職，主管自置居所新建、小型出租樓宇及州聯邦撥款項目，並負責應對氣候變化的社區韌性工作。更早之前，她在紐約州總檢察長辦公室任職五年，主導金融危機期間的銀行談判，為受止贖危機波及的社區爭取賠償資金。在政府任職之前，她曾在非營利機構「城市自助及協助委員會」(Urban Homestead and Assistance Board)擔任組織與政策總監十年，深耕合作公寓及租金管制住宅領域。

李維表示，HPD現有逾2400名全職員工，去年單計保存及新建住宅單位已達約3萬個，1萬2000宗針對違反房屋維護守則業主的訴訟案件亦在同期展開，規模之龐大令她印象深刻。然而她亦直言，部分環節仍有改善空間。在五大施政方向中，首要任務是改善市府住房配對平台「Housing Connect」的運作效率。李維指出，目前空置單位的入住速度未達理想，遊民家庭遷入「強制撥備」單位的進度亦嫌緩慢，她正與相關團隊緊密研究系統性改善方案。

其次是強化租客保護，她提到大多數業主秉持良知、善待租客，但仍有少數長期不合規的業主屢犯不改，「我們希望永遠終結這個循環」。她亦提到，市長曼達尼(Zohran Mamdani)建立「市長租客保護辦公室」，由執行主任韋弗(Cia Weaver)主持，將在租客協會與樓宇違規執法之間搭建協作橋梁。

其餘工作重點還包括加速新屋興建、壓低建築成本及保存現有存量五個方向全面出擊。市府目前正推行名為「Speed」的跨部門倡議，全面檢視從審批到施工各個環節的瓶頸，研究簡化法規、消除重複審查的可行方案。

曼達尼

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