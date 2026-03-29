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從洗碗工之女到局長 阿里承諾守護移民權益

記者范航瑜╱紐約報導
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阿里介紹，自己父親於1960年代末移居美國，從洗碗工做起，後轉至針織工廠工作，最終在工會保障下擔任電梯操作員。(記者范航瑜╱攝影)
阿里介紹，自己父親於1960年代末移居美國，從洗碗工做起，後轉至針織工廠工作，最終在工會保障下擔任電梯操作員。(記者范航瑜╱攝影)

市長移民事務辦公室(Mayor's Office on Immigrant Affairs，MOIA)近期舉辦少數族裔媒體圓桌會議，向移民社區介紹新任局長阿里(Faiza N. Ali)及其施政方向。此次圓桌會議由市府主辦，強調在聯邦移民執法壓力升溫之際，市府將全力保障移民權益，而移民事務辦公室未來將隸屬於紐約市經濟正義副市長蘇維思(Julie Su)管轄。

阿里在會議上分享了個人家庭背景，她父親於1960年代末從巴基斯坦移居美國，從洗碗工做起，後轉至針織工廠工作，最終在工會保障下擔任電梯操作員。她憶述小時候曾到父親工作地點探望，才赫然發現當年的電梯並非按鈕操控，而是需要操控員手動扳動操縱桿升降樓層，「那一刻改變了我，讓我對父親的付出有了真正的體會。」

阿里的母親則獨力撫養五名子女，除靠縫紉貼補家用外，更將自家狹小的公寓開放給剛抵美的同鄉暫住，以一己之力支撐起社區互助網絡。

阿里表示，家人的移民歷程深刻影響了她的職涯選擇。她在公共服務與社區組織領域耕耘逾23年，早年參與移民改革及警務改革倡議，其後轉入政府，於2014年加入市議會，專注社區參與工作。

阿里強調，她的核心信念是，無論身分地位、無論在此居住多久，每一位市民都應受到政府的尊嚴對待。她並指出，現時聯邦移民執法行動對社區造成嚴重恐慌，移民事務辦公室將採取積極立場，協助市民了解自身權利，同時展現社區的韌性與活力，「我們不能只是處於防守姿態，也要讓社區看見自己的美麗與力量。」

在具體服務資源方面，移民事務辦公室提醒市民，無論移民身分如何，均可享有多項市府服務，包括免費移民法律諮詢、免費市民身分證IDNYC，紐約市公立醫院提供急診、基礎醫療及疫苗等服務。如遇聯邦移民執法人員，市民可前往nyc.gov/knowyourrights了解自身權利，或致電免費移民法律熱線800-354-0365。移民事務辦公室熱線為212-788-7654，服務時間為周一至周五上午9時至下午5時，電郵為[email protected]

市長移民事務辦公室近期舉辦少數族裔媒體圓桌會議，向移民社區介紹新任局長阿里及其施...
市長移民事務辦公室近期舉辦少數族裔媒體圓桌會議，向移民社區介紹新任局長阿里及其施政方向。(記者范航瑜╱攝影)

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