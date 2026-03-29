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大學申請全攻略 華教基金會講座

記者戴慈慧╱紐約報導
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講座中以簡報說明大學申請時間軸，涵蓋11年級準備、暑期申請及12年級各階段重點。(截自Online Workshop視訊)
講座中以簡報說明大學申請時間軸，涵蓋11年級準備、暑期申請及12年級各階段重點。(截自Online Workshop視訊)

大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)27日晚間舉辦線上大學申請講座，由導師Erica與Sabrina主講，說明高中生申請大學的時程規畫、學術準備、課外活動及獎助學金申請重點，吸引學生與家長參與。

在申請時程方面，Erica建議學生自11年級開始規畫，建立申請學校名單並進行校園參訪；12年級前暑假著手填寫大學通用申請表(Common App)及撰寫個人陳述(Personal Statement)。進入12年級後，應及早申請推薦信，並於冬季完成聯邦學生補助申請(FAFSA)及常規錄取(Regular Decision)程序。

學術準備方面，講者指出，維持良好成績(GPA)及修習具挑戰性課程仍是關鍵。儘管不少學校採「考分可選」(Test-Optional)政策，但對競爭激烈的學校而言，SAT或ACT成績仍具參考價值，招生官亦重視學生整體學習成長。

在課外活動與申請文件部分，Sabrina表示，活動重在長期投入與實際影響，而非數量；申請作文則需透過具體經驗呈現個人特質。面試時建議保持自信，並主動提問，以展現對學校的了解與興趣。

針對學費與補助，講座介紹「需求無關」(Need-blind)與「需求導向」(Need-based)政策差異。講者說明，「需求無關」指學校在審核錄取時不考慮申請者的經濟狀況，但錄取後仍會依家庭收入提供補助；「需求導向」則是學校在審核與資助過程中會一併評估家庭財務條件。除FAFSA與紐約州學費補助(TAP)外，亦有民間獎學金資源可供申請，包括優才、助學及移民學生等不同類型。

講者也提醒，大學申請過程時間長、壓力大，學生應留意心理健康，避免過度比較，並妥善分配時間。

紐約州

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