台灣女性賦權展法拉盛登場 僑教中心邀社區參觀

「HER RIGHTS, OUR PRIDE: Taiwan Empowering Women」展覽即日起於紐約華僑文教服務中心展出，展期至4月12日。(僑委會提供)

為響應聯合國第70屆婦女地位委員會(CSW70)大會於紐約舉行，「HER RIGHTS, OUR PRIDE: Taiwan Empowering Women」展覽即日起於紐約華僑文教服務中心展出，展期至4月12日(周日)，向大紐約地區民眾呈現台灣在推動性別平等與女性賦權方面的成果。

該展覽日前曾於駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦的「台灣女力文化之夜」亮相，獲得各界關注。此次移師至華僑文教服務中心，主辦單位期望讓更多社區民眾深入了解台灣在性別平權領域的發展歷程與軟實力。

本次展出共計11幅大型掛軸，由財團法人婦女權益促進發展基金會提供。展覽以「台灣原生蘭花」為設計意象，結合「正義」與「視覺表達」兩大主軸，透過藝術形式呈現台灣多元文化背景下的性平發展。主辦方指出，蘭花象徵堅韌與包容，如同台灣在推動性別平等過程中的努力與成果。

展覽內容回顧台灣性別平權的歷史軌跡，從早期面臨的挑戰，到現今制度與社會意識的逐步成熟，透過生動圖像與敘事，呈現公民參與、民主價值與政策推動如何共同形塑性別正義的進程。

主辦單位表示，此次展覽不僅是文化交流的一環，也希望藉此深化國際社會對台灣性別平權發展的認識，並促進跨文化對話。

展覽地點位於紐約華僑文教服務中心，地址為法拉盛 41路133-32號，開放時間為每周二至周日，上午10時至下午6時，其中4月4日和5日周末休展；民眾可免費參觀，詳情可電洽718-886-7770。