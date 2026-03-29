我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

紐約警員交通罰單10年降3成 測速攝影機成執法王

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新數據顯示，紐約市警開立的交通罰單數量在過去10年間下降約三成，但同一期間，自動化罰單系統則迅速擴張。(取自DOT)
最新數據顯示，紐約市警開立的交通罰單數量在過去10年間下降約三成，但同一期間，自動化罰單系統則迅速擴張。(取自DOT)

一項最新數據指出，紐約市交通執法模式近年出現明顯轉變，興許是受警力縮減與新冠疫情後執法未完全恢復影響，紐約市警(NYPD)開立的交通罰單數量在過去10年間下降約三成，2025年僅約67萬8000張，但同一期間，隨著自動化罰單系統迅速擴張，僅測速攝影機去年就開出逾440萬張罰單，成為執法主力。

根據統計，2015年全市共開出逾100萬張移動違規罰單；至2025年，已降至約67萬8000張，減幅約32%。其中，史泰登島降幅尤為顯著，同期減少近52%。

據媒體SiLive報導，最大轉折出現在2020年疫情封鎖期間，當年執法量大幅下滑，之後亦未完全恢復。2019年至2020年間，史島罰單數量年減近69%，全市亦幾近減半，未打方向燈、未繫安全帶及違反交通標誌等常見違規行為的開罰數量，亦均出現明顯下降。

分析指出，警力不足恐與此趨勢密切相關，目前紐約市警約有3萬3000名制服警員，較2000年的逾4萬人減少。地方官員表示，在人力有限情況下，警員須優先處理更緊急案件，難以投入日常交通執法。一名退休警員亦指出，人手短缺導致警員往往疲於奔命，無法進行例行攔查。

然而，罰單總數的增加則來自自動化執法的快速擴展。2025年，紐約市測速攝影機共開出逾440萬張違規罰單；僅史泰登島就有超過44萬1000張，為警方開單數量的百倍以上。

政策導向也在此趨勢中扮演重要角色，市府目前已將攝影機執法擴展為全天候運作，並計畫在數百所學校周邊將速限下調至每小時15哩。雖官員表示，此舉將有助提升交通安全，至於實際成效如何仍難以斷言，不過在此執法方式下，將為市府帶來額外收入。

紐約市 史泰登島 罰單

上一則

跨越族裔共慶新春：文化交融築牢社區團結基石

下一則

台灣藝術家鄭淑麗個展「愛人, 愛」 登SoHo美術館
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市去年遊客總數略升 外國遊客銳減

紐約市去年遊客總數略升 外國遊客銳減
加州酒駕新規 鄭博仁律師解析重點變革

加州酒駕新規 鄭博仁律師解析重點變革
市警開出交通罰單近10年減32% 駕駛未更守法

市警開出交通罰單近10年減32% 駕駛未更守法
舊金山警局去年最終錄用225名警員 6年來首次出現成長

舊金山警局去年最終錄用225名警員 6年來首次出現成長

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09
紐約親子互助會和警方、社區各界共同救下試圖輕生的華女。(親子互助會提供)

「世界我來過，不好玩...」她收異樣短訊 憑1線索救下尋短華女

2026-03-25 19:01
一名華裔外送員於史島店鋪欲使用購物券，卻因與店員一時溝通不良而遭對方毆打。圖為當事店家。(取自谷歌街景圖)

史泰登島華人外送員溝通困難 被店員辱罵施暴致顱內出血

2026-03-21 20:14
在拉瓜地亞機場發生造成兩人死亡的撞機事故，機上乘客驚恐撤離。（歐新社）

拉瓜地亞撞機乘客驚魂：觸地數秒頭撞椅 朋友鼻子斷了

2026-03-23 13:33

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用