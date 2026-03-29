紐約警員交通罰單10年降3成 測速攝影機成執法王

最新數據顯示，紐約市警開立的交通罰單數量在過去10年間下降約三成，但同一期間，自動化罰單系統則迅速擴張。(取自DOT)

一項最新數據指出，紐約市 交通執法模式近年出現明顯轉變，興許是受警力縮減與新冠疫情後執法未完全恢復影響，紐約市警(NYPD)開立的交通罰單 數量在過去10年間下降約三成，2025年僅約67萬8000張，但同一期間，隨著自動化罰單系統迅速擴張，僅測速攝影機去年就開出逾440萬張罰單，成為執法主力。

根據統計，2015年全市共開出逾100萬張移動違規罰單；至2025年，已降至約67萬8000張，減幅約32%。其中，史泰登島 降幅尤為顯著，同期減少近52%。

據媒體SiLive報導，最大轉折出現在2020年疫情封鎖期間，當年執法量大幅下滑，之後亦未完全恢復。2019年至2020年間，史島罰單數量年減近69%，全市亦幾近減半，未打方向燈、未繫安全帶及違反交通標誌等常見違規行為的開罰數量，亦均出現明顯下降。

分析指出，警力不足恐與此趨勢密切相關，目前紐約市警約有3萬3000名制服警員，較2000年的逾4萬人減少。地方官員表示，在人力有限情況下，警員須優先處理更緊急案件，難以投入日常交通執法。一名退休警員亦指出，人手短缺導致警員往往疲於奔命，無法進行例行攔查。

然而，罰單總數的增加則來自自動化執法的快速擴展。2025年，紐約市測速攝影機共開出逾440萬張違規罰單；僅史泰登島就有超過44萬1000張，為警方開單數量的百倍以上。

政策導向也在此趨勢中扮演重要角色，市府目前已將攝影機執法擴展為全天候運作，並計畫在數百所學校周邊將速限下調至每小時15哩。雖官員表示，此舉將有助提升交通安全，至於實際成效如何仍難以斷言，不過在此執法方式下，將為市府帶來額外收入。