反對波羅園建遊民所 鄭永佳、陳學理發動示威

紐約州眾議員鄭永佳（持麥克風者）、州參議員陳學理，27日與民眾在布碌崙波羅園集會抗議，呼籲市府撤回遊民所建案計畫。(讀者提供)

為反對將布碌崙 (布魯克林)波羅園50街兩棟公寓大樓改建為遊民 所，布碌崙(布魯克林)州眾議員鄭永佳、州參議員陳學理以及當地猶太人與華人居民，27日在布碌崙10大道交50街集會抗議，呼籲市府撤回計畫。

擬改建為遊民所的這兩棟公寓樓，位於正統猶太人聚居的波羅園，在50街10大道和漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)之間，門牌號分別為10大道5001號和50街1016號，分別為五層及六層公寓樓，共有88個住房單元。

根據該住房提案，樓內可容納82個遊民家庭、約300名居民，其中包括100名成人與200名兒童；據悉，這些遊民家庭一般是帶一、兩個孩子的家庭，孩子一般上幼稚園或小學，居住時間為九至12個月，剩下的六個住房單元將成為租金穩定公寓，供以前的租戶居住。

此消息一出便引發當地猶太人與鄰近華社的不滿，除遊民所帶來的治安隱憂外，很多人抱怨市府行事不夠透明化；居民曾指出，他們住一輩子的家在未被通知狀況下突然要改建成遊民所，對被瞞在鼓裡感到很錯愕。

民意代表指出，這些公寓樓擬改建為「混居公寓」，其中有許多住戶已在樓內居住數十年，如今卻被要求與無家可歸的短期住戶共同居住；他們認為這種「強制混居」的做法極不安全，叫人難以接受。

目前，鄭永佳辦公室已著手採取法律行動，申請臨時限制令，試圖阻止該項目的推進，並強調會堅持反對所有威脅公共安全的提案；鄭永佳說，「我們正在讓紐約客對自己的家產生恐懼，且遊民議題很複雜，需要更周全的解決方案。這是一場沒有成功先例的實驗，要求居民自行承擔這些問題並不公平」。

儘管議員們承認紐約市 需要解決遊民問題，但他們始終認為，優先事項應是提供長期、穩定的永久住房方案，才能根本性解決難題。