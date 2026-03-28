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迎世界盃 布碌崙大橋曼哈頓入口單車分流

記者范航瑜╱紐約報導
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紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市交通局(NYC DOT)局長弗林(Mike Flynn)27日宣布，市府將於今春啟動一項關鍵街道重設工程，永久改善曼哈頓端進出布碌崙大橋的行人與單車通行條件。(取自市長辦公室)
紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市交通局(NYC DOT)局長弗林(Mike Flynn)27日宣布，市府將於今春啟動一項關鍵街道重設工程，永久改善曼哈頓端進出布碌崙大橋的行人與單車通行條件。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)與市交通局局長弗林(Mike Flynn)27日宣布，市府將啟動街道重建工程，改善曼哈頓一端進出布碌崙(布魯克林)大橋的行人與單車通行條件，進一步在此處實現人車完全分流，為即將到來的國際足聯世界盃(FIFA World Cup)作準備。

該項工程將在曼哈頓入口的中央街(Centre Street)增設一條專用單車連接通道，首次實現單車與行人完全分流。工程將在數周內動工，並於6月賽事開始前完工。工程亦包括將連接大橋與市政廳公園(City Hall Park)的南側人行橫道寬度擴大一倍，為行人提供更多空間。

目前在布碌崙大橋的曼哈頓一端，行人常同時在單車與行人通道入口排隊。數據顯示，布碌崙大橋每日平均有近3萬名行人與逾5600名騎行者使用。市議員馬泰(Chris Marte)表示，他幾乎每天都會在該區域騎車，深知入口處的擁擠與混亂。「長期以來，行人與騎行者都被迫共用狹窄的空間，此次設計將帶來更清晰安全的通行方式，對每日依賴該橋的民眾至關重要」。

布碌崙大橋曼哈頓端人車分流計畫可追溯到2021年。當時，市交通局在通往曼哈頓的車道上設置雙向專用單車道，成功分隔人車，顯著改善行人體驗，並提升了單車使用量。每日單車騎行人數由2021年的2652人增至2025年的5625人，增幅超一倍。

曼達尼表示，自他上任以來，市府一直以讓每位市民都能安全且便利使用街道為目標。無論是駕車、步行或騎單車通過布碌崙大橋，都應能安全順暢抵達目的地。他說，「新設計將在迎接世界盃期間更好保障行人與騎行者安全，也展現紐約街道應有的水準」。

布碌崙大橋入口升級是市府為迎接世界盃推動的一系列街道重設計畫之一。市交通局亦計畫改造地獄廚房第九大道，拓寬人行道、擴展單車道並將公車專用道向50街以北延伸。同時，市府將加強下曼哈頓與聯合廣場(Union Square)的連接，多數工程預計於今春公布並施工。

目前在布碌崙大橋的曼哈頓一端，行人常同時在單車與行人通道入口排隊。新設計將拓寬該...
目前在布碌崙大橋的曼哈頓一端，行人常同時在單車與行人通道入口排隊。新設計將拓寬該人行橫道，以滿足實際人流需求。(記者范航瑜╱攝影)

布碌崙 曼達尼 世界盃

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