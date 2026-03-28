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通勤不斷線 多條路線地鐵隧道打手機可收訊

記者曹馨元╱紐約報導
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對於每日往返布碌崙與曼哈頓的通勤族而言，地鐵隧道內手機無法收訊的現實即將成為過去式。(記者曹馨元╱攝影)
對於每日往返布碌崙與曼哈頓的通勤族而言，地鐵隧道內手機無法收訊的現實即將成為過去式。(記者曹馨元╱攝影)

對於每日往返布碌崙與曼哈頓的通勤族而言，地鐵隧道內手機無法收訊的現實即將成為過去式。大都會運輸署(MTA)近日宣布，透過與通訊公司合作，紐約地鐵多條線路隧道已開通網路服務，使乘客能流暢發送簡訊、瀏覽網頁。

本次服務為MTA與AT&T、Boldyn Networks的合作成果，擴張亮點在於打通了數個關鍵路段。目前，4號、5號線在曼哈頓金融區的滾球綠地站(Bowling Green)至爾頓街站(Fulton Street)之間的隧道已全面供網；同時，G線在布碌崙貝德福—諾斯壯大道(Bedford–Nostrand Avenue)站至霍伊特—歇爾美角街站(Hoyt-Schermerhorn Streets)路段也已提供收訊。

結合去年11月已開通的G線路段，現在乘客在4號、5號號線往返布碌崙區政府站(Borough Hall)與爾頓街站，以及搭乘G線從皇后區法庭廣場(Court Square)站一路坐到霍伊特站時，皆能享有連續不斷的5G連線服務。

AT&T東北區總裁艾姆拉(John Emra)表示，很自豪能成為首家在這些關鍵路段全面開通服務的電信商，並將致力於改善全美最大交通系統的乘客體驗。這一進展是基於早前布碌崙(布魯克林)喬拉利蒙街(Joralemon St)站點與部分G線路段通訊工程的延續，也是2022年所啟動的「418英里地鐵全線覆蓋計畫」的重要里程碑。

Boldyn Networks運輸營運高級副總裁倫格(Ken Ranger)則讚揚MTA與電信商的緊密配合，讓工程進度得以超前完成。雖然目前信號覆蓋仍採階段性開放，且並非所有電信業者都已在各路段同步上線，但對行經上述路段的乘客而言，信號「重獲新生」的時代已經到來。

布魯克林 曼哈頓

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