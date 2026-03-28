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華埠小學生探索職涯 12領域專家分享

記者范航瑜╱紐約報導
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曼哈頓華埠公立第一小學(P.S. 1)27日舉辦「職涯認知日」(Career Awareness Day)，根據學生意向邀請來自12個不同領域的業界代表，為各年級孩童講解他們的工作日常、解答規畫疑問。(記者范航瑜╱攝影)
曼哈頓華埠公立第一小學(P.S. 1)27日舉辦「職涯認知日」(Career Awareness Day)，根據學生意向邀請來自12個不同領域的業界代表，為各年級孩童講解他們的工作日常、解答規畫疑問。(記者范航瑜╱攝影)

為幫助新一代探索未來職業的可能性，並了解不同領域的工作環境和技能要求，曼哈頓華埠公立第一小學(P.S. 1)27日舉辦「職涯認知日」(Career Awareness Day)，根據學生意向邀請來自12個不同領域的業界代表，為各年級孩童講解他們的工作日常、解答規畫疑問。

第一小學校長黃笑鳳(Christine Wong)表示，本次活動作為校方的多年傳統，至今已連續舉辦35屆，不僅豐富了學生的親身經歷，也加深他們對社會多元職業結構的認識。社區學校主任桑地亞哥(Nector Santiago)、黃笑鳳及副校長德賽(Parija Desai)先後致辭，ABC 7紐約目擊者新聞(ABC 7 NY Eyewitness News)周一至五早間新聞主播里維拉(Pedro Rivera)擔任主題演講嘉賓。

活動採小班制分組進行，每輪約六至八名學生與嘉賓面對面交流，共分兩節課時段。出席嘉賓橫跨多個領域，包括攝影師Justin Yiu、藝術家兼策展人Ho Jae、建築師皮辛斯基Leo Pyzynski、麵包布丁店主Tiffany Campos、市緊急管理辦公室(NYC Office of Emergency Management)緊急備援計畫主任魯傑羅Toni Ann Ruggiero、法律顧問Sonia Low、百老匯音樂劇「六位皇后」(Six the Musical)演員Kay Sibal，以及熱麵包廚房(Hot Bread Kitchen)人事及營運總監Yvette Ho等人。他們不僅介紹了各自行業的基本面貌，還與學生分享了實際工作中的挑戰與成就。

青年非牟利組織「Apex For Youth」小學項目主任多里安(Beau Dorien)分享說，他起初以為想和孩子一起工作就必須當老師，沒想到擔任項目主任同樣能服務兒童，組織書展、課後班和周六活動。他表示，自2006年起開始在P.S. 1做義工，今年已是他第15次出席職業日。「我希望讓你們知道，外面有很多機會，」他說，「我讀書的時候沒有職業日，我覺得這個活動能讓你們接觸到更多可能性。」多里安透露，Apex For Youth將於5月底舉辦書展，屆時派發逾6000本免費圖書。

活動尾聲在禮堂舉行問答座談，由全體嘉賓與學生互動。第一小學還設有每月共讀書目計畫，本月選書為馬拉拉(Malala Yousafzai)所著「馬拉拉的魔法鉛筆」(Malala's Magic Pencil)，書中描繪一個人人平等、各展所長的希望未來，與職業認知日的精神相互呼應。

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