大紐約商會表揚傑出女性領袖 亞裔力量成焦點

大紐約商會(Greater New York Chamber of Commerce)近日於曼哈頓舉辦2026年度「女性歷史月頒獎晚宴」。(主辦方提供)

大紐約商會(Greater New York Chamber of Commerce)近日於曼哈頓 舉辦2026年度「女性歷史月頒獎晚宴」，表彰在政經、法律及社區發展領域作出傑出貢獻的女性領袖。聯邦小企業署(SBA)經濟發展專員郭曼麗(Man-Li Lin)及多位亞裔商業代表獲殊榮，反映出亞裔女性在紐約多元經濟結構與政府採購體系中的參與度正持續提升。

聯邦小企業署(SBA)經濟發展專員郭曼麗獲頒年度表彰，由商會執行長Helana Natt作介紹。主辦方說，郭曼麗長期致力於協助小型企業進入政府採購市場，她於會上指出，聯邦政府每年採購金額高達數千億元，並依法為小型與女性企業保留固定比例。她強調，目前許多亞裔企業尚未充分利用這一市場機制，顯示政策資源與實際參與之間仍存在落差，未來將持續推動社區商業進入穩定成長管道。

在公共治理與專業領域方面，紐約市 議長梅寧(Julie Menin)獲頒獎項，並由前聯邦眾議員馬洛尼(Carolyn Maloney)作介紹，體現女性在城市政策制定中的持續參與。法律與企業界代表同樣受到肯定，包括來自世達律師事務所(Skadden)的Elizabeth Gonzalez-Sussman，以及由查特通訊(Charter Communications)代表所引介的產業領袖。此外，皇后區的珠寶企業皇后區鑽石珠寶公司(Queens Diamond & Jewelry)負責人Surya Maharjan亦獲表彰，凸顯女性在本地商業與零售產業中的實際影響力。

晚會的特別頒獎環節，大紐約商會執行長Helana Natt獲紐約亞裔女性商會(Asian American Women’s Chamber of Commerce NY)頒發「特別領導力獎」。該組織長期協助亞裔女性創業者透過培訓、資源整合與跨產業連結，提升其在美國商業環境中的競爭力。主辦單位總結表示，女性在經濟與公共領域的參與已逐步延伸至政策配置與市場運作等多個層面，隨著政策支持與社群網絡的擴展，女性的職業與創業空間正進一步打開。