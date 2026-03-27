競選州議員 張偉立13天募資4.8萬

競選州議員的張偉立為華裔與巴西裔移民之子，成長於曼哈頓華埠東百老匯一帶，長期居住於下東城。(競選團隊提供)

曼哈頓華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)宣布轉戰州參議會後，州眾議會第65選區席位出缺，多人決定參選；華裔參選人張偉立(Wei-Li Tjong)團隊26日公布競選初期募款數據，在13天內籌得4萬8000元，並取得超過15萬1000元配對資金(matching funds)，在該選區參選人中暫領先。

競選團隊指出，此次募款來自199名個人捐款者，其中多數為100元以下的小額捐款，且約64%來自第65選區內居民。張偉立在聲明中表示，募款成果反映選區居民對「以社區為本」政見的支持，並強調其競選將聚焦可負擔住房、教育與經濟機會等議題。

張偉立也獲部分民主黨 地方組織與人士背書，包括格蘭街民主黨俱樂部(Grand Street Democrats)，以及華埠社區人士李佩欣(Vic Lee) 、選區黨代表Jessica Kramer與Paul Newell等。

張偉立為華裔與巴西裔移民之子，長期居住於下東城。其父母於1971年左右先後來美。張偉立幼年與母親以葡萄牙語為主要語言，後共同學習英語。父母其後均成為紐約市公立學校教師，分別從事雙語教育及學前教育。

他曾就讀於市公立學校，隨後進入私校，畢業於約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)與紐約大學法學院(New York University School of Law)。他是已執業逾25年的企業法律師，創辦律師事務所，業務涵蓋併購、私募基金及跨境交易等領域。

除私人執業外，他曾擔任行政法法官(Administrative Law Judge)；2024年當選該選區民主黨州委員(State Committeeman)。他指出，過去長期作為法律從業者與社區領導者，熟悉法規運作及政策落實過程，期望能在州層級推動具體改變，將公共利益置於優先位置。

除張偉立外，已宣布參選者包括民民主黨第65選區B區領袖王鏑(Jay Jacky Wong)、曼哈頓民主黨副主席詹瑪麗(Mariama James)、民主黨區領袖暨「Three Bridges Democratic Club」主席Jasmin Sanchez及牧師丘海倫(Helen Qiu)等。