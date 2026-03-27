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百康仁德布局AI醫療 將進駐貝賽、長島

記者高雲兒／紐約報導
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百康仁德首席執行官朴俊(右)和首席發展官惠華(左)在農曆新年晚宴前受訪。(記者高雲兒／攝影)
百康仁德首席執行官朴俊(右)和首席發展官惠華(左)在農曆新年晚宴前受訪。(記者高雲兒／攝影)

紐約大型亞裔綜合醫療集團百康仁德(Rendr)24日在皇后區法拉盛舉行農曆新年晚宴。公司高層在會前受訪指出，隨著人工智慧(AI)的應用與醫療模式的轉型，紐約社區醫療正面臨結構性變革。華裔人口也正持續從傳統聚居區向外擴張，推動醫療資源進行新一輪的戰略布局。

百康仁德首席執行官朴俊(Richard Park)表示，AI 將大幅提升醫療效率，未來一位醫生有望服務多達數千名患者。但他強調，「信任、善意與關懷」仍是醫療服務的核心，無法被技術取代。通過標準化管理，百康仁德已將結腸癌、乳腺癌及宮頸癌的篩查率提升至九成以上，使疾病得以及早發現與干預，顯著改善了患者的長期健康狀況。

針對近期聯邦層面醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」)的經費削減，朴俊坦言，行業正面臨明顯衝擊。作為移民後代，他重申：「無論移民身份如何，無論貧富或是否擁有保險，每個人都應享有基本醫療服務。」他指出，相關政策已對機構財務造成數千萬元的壓力，更可能影響移民群體的就醫意願，導致部分無證患者因擔憂身分風險而延遲求醫。

首席發展官惠華(John Hui)則關注到華裔移民足跡的變化。他表示，隨華裔人口向皇后區貝賽及長島等地擴展，公司計畫在這些新興社區增設診所。目前，百康仁德已建立超過100家診所，匯聚260多名醫生及助理醫生，為近20萬名患者提供20多種全科與專科服務。

惠華說，美國醫療體系正從傳統的「按次收費」轉向以健康結果為導向的「價值導向醫療」(Value-based care)。通過數據分析，醫療協調團隊能精準篩選出未完成關鍵篩查，如乳腺癌、大腸癌及糖尿病眼底檢查的患者並協助安排檢查。

他說，該集團還積極整合社區資源，協助患者解決住房、食品及交通等影響健康的社會因素，全方位提升社區居民的健康福祉。

紐約大型亞裔綜合醫療集團百康仁德(Rendr)24日在皇后區法拉盛舉行農曆新年晚...
紐約大型亞裔綜合醫療集團百康仁德(Rendr)24日在皇后區法拉盛舉行農曆新年晚宴。(記者衛伯承／攝影)

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