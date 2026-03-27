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秋園丘164街改建案 居民憂衝擊環境

記者戴慈慧／紐約報導
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秋園丘建案開發方代表在公聽會上簡報建案細節。(圖截自公聽會直播視頻)
秋園丘建案開發方代表在公聽會上簡報建案細節。(圖截自公聽會直播視頻)

在26日舉行的皇后區公所土地使用公聽會中，一項即將在秋園丘(Kew Garden Hill)164街進行的改建計畫，引發華裔居民與多位社區代表到場反對，關切過度開發對居住品質的影響。

這項申請案由88-66 Myrtle LLC提出，計畫將164街介於75路(75th Road)至76大道(76th Avenue)之間的一塊土地，從現行R3-2低密度住宅區變更為R6A住宅區，並加入商業覆蓋區。

開發方代表律師Frank St. Jacques表示，該地目前為一處日托中心，新計畫擬興建一棟約六層、約60呎高的混合用途建築，提供80戶住宅，其中約30%(約24戶)為永久可負擔住房。此外，一樓將設置約1萬7000平方呎的日托空間，並規畫50個地下停車位。

不過，該案在公聽會上遭到不少居民質疑。居住在76大道164-16號的華裔居民溫利光(Li-Guang Wen, 音譯)與妻子發言時明確表達反對立場。

他指出，擬建的六層建築與第八社區(Community District 8)目前以一至兩家庭住宅為主的低密度環境明顯不符。他擔心，開發完成後將帶來噪音、交通壅塞，以及排水系統負荷過重等問題，同時也會影響周邊住家的採光與視野。他特別提到施工期間的安全疑慮，認為大型工程可能影響鄰近房屋結構。

第八社區委員會先前已一致投票反對此案。公民協會主席杜德利(Marva Dudley)指出，開發商在過程中與社區幾乎沒有溝通，「很多居民是在公聽會前一天才知道這個計畫，讓人很難接受」。

另一位公民協會主席安尼洛(Bill Anello)也表示，居民普遍關心新建築可能遮擋陽光，當地的下水道與垃圾處理系統是否能承受新增住戶人口，也存在疑問。

開發方對此反駁並指出，皇后區第八社區的租金負擔在全市排名前五，且約80%的房屋建於1970年以前，老舊住房多，需要增加供給。他並表示，雖然R6A容積率理論上可興建至九層樓，但開發商已將高度下修至六層，希望在開發與社區之間取得平衡。

區長理查斯在聽取各方意見後表示，將於數周內提出建議報告。

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