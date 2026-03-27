神秘新冠變種病毒「蟬」 紐約蔓延

一種外號為「蟬」的神秘新冠變種病毒在紐約蔓延。圖示僅為新冠病毒的模型。(路透)

紐約州 已檢測到一種變異的新冠病毒株BA.3.2。這種新冠病毒變異株有一個綽號「蟬」。美國疾病防治中心(CDC)稱，這種變異株已在25個州的廢水中發現，這意味著這種新變種病毒 正在紐約州和其他24個州傳播，但目前還沒有明確的具體病例數。

CDC表示，BA.3.2於2024年11月在南非首次被發現，是2022年被發現的BA.3的後代。這種變種病毒之所以得名「蟬」，是因為它在突然被發現之間一直隱藏得很深。自2024年以來，BA.3.2一直緩慢而悄無聲息地發展。從去年9月開始，BA.3.2開始迅速在人與人之間傳播。

BA.3.2去年6月在美國首次出現，感染者是一名從荷蘭返回的旅客，事發地點位於舊金山國際機場。此後，在國際旅客、新冠肺炎 患者和廢水樣本中均檢測到了該病毒。

這是一種高度變異的新型新冠病毒變種，更容易逃避疫苗或先前感染產生的免疫力。約翰霍普金斯大學病毒學家佩科茲(Andrew Pekosz)表示，這種變異株的刺突蛋白發生了系列基因改變，與其他正在傳播的變異株截然不同，「它有很多突變，可能會導致免疫系統對其產生不同的反應」，可以有效逃避新冠病毒抗體的攻擊。

不過，紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)傳染病醫生馬佐(Dana Mazo)表示，變異株的一些突變實際上可能會降低病毒與人體細胞的結合能力，「我們的免疫系統可能無法識別它，但它也無法很好地識別我們」。

西奈山全球健康與新發病原體研究所所長加西亞-薩斯特雷(Adolfo García-Sastre)表示，現在沒有證據表明BA.3.2在更多國家傳播會導致更嚴重的疾病或住院人數增加。佩科茲補充道，「表面上看，它似乎很可怕，但目前它在大多數地方的疾病傳播方面還未造成太大影響」。

CDC數據顯示，截至今年2月11日，BA.3.2已傳播到至少23個國家。在丹麥、德國和荷蘭，約30%的新冠病例是由BA.3.2引起的。