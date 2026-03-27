我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堅持打贏俄烏戰 普亭首度開口要寡頭富豪捐款

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

神秘新冠變種病毒「蟬」 紐約蔓延

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一種外號為「蟬」的神秘新冠變種病毒在紐約蔓延。圖示僅為新冠病毒的模型。(路透)
一種外號為「蟬」的神秘新冠變種病毒在紐約蔓延。圖示僅為新冠病毒的模型。(路透)

紐約州已檢測到一種變異的新冠病毒株BA.3.2。這種新冠病毒變異株有一個綽號「蟬」。美國疾病防治中心(CDC)稱，這種變異株已在25個州的廢水中發現，這意味著這種新變種病毒正在紐約州和其他24個州傳播，但目前還沒有明確的具體病例數。

CDC表示，BA.3.2於2024年11月在南非首次被發現，是2022年被發現的BA.3的後代。這種變種病毒之所以得名「蟬」，是因為它在突然被發現之間一直隱藏得很深。自2024年以來，BA.3.2一直緩慢而悄無聲息地發展。從去年9月開始，BA.3.2開始迅速在人與人之間傳播。

BA.3.2去年6月在美國首次出現，感染者是一名從荷蘭返回的旅客，事發地點位於舊金山國際機場。此後，在國際旅客、新冠肺炎患者和廢水樣本中均檢測到了該病毒。

這是一種高度變異的新型新冠病毒變種，更容易逃避疫苗或先前感染產生的免疫力。約翰霍普金斯大學病毒學家佩科茲(Andrew Pekosz)表示，這種變異株的刺突蛋白發生了系列基因改變，與其他正在傳播的變異株截然不同，「它有很多突變，可能會導致免疫系統對其產生不同的反應」，可以有效逃避新冠病毒抗體的攻擊。

不過，紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)傳染病醫生馬佐(Dana Mazo)表示，變異株的一些突變實際上可能會降低病毒與人體細胞的結合能力，「我們的免疫系統可能無法識別它，但它也無法很好地識別我們」。

西奈山全球健康與新發病原體研究所所長加西亞-薩斯特雷(Adolfo García-Sastre)表示，現在沒有證據表明BA.3.2在更多國家傳播會導致更嚴重的疾病或住院人數增加。佩科茲補充道，「表面上看，它似乎很可怕，但目前它在大多數地方的疾病傳播方面還未造成太大影響」。

CDC數據顯示，截至今年2月11日，BA.3.2已傳播到至少23個國家。在丹麥、德國和荷蘭，約30%的新冠病例是由BA.3.2引起的。

新冠肺炎 紐約州 變種病毒

上一則

奪走四命 紐約法拉盛火災確定為蓄意縱火 房東驅逐訴訟引關注

下一則

周末好去處╱旋轉衣櫥現身曼哈頓、MoMA特展揭造星修圖史
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州今夏蚊子恐大爆發 專家提醒防蚊

紐約州今夏蚊子恐大爆發 專家提醒防蚊
史丹福大學和舊金山加大研究：疫情初期加州估漏報1.1萬死亡數

史丹福大學和舊金山加大研究：疫情初期加州估漏報1.1萬死亡數
夏天防諾羅病毒威脅 CDC籲勤洗手、貝類要煮熟

夏天防諾羅病毒威脅 CDC籲勤洗手、貝類要煮熟
中加州1農場生起司 疑爆大腸桿菌毒

中加州1農場生起司 疑爆大腸桿菌毒

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09
新法上路，未來全州零售商店與食品業者，在面對面交易中原則上都不能拒絕現金付款，違者將面臨罰款。(美聯社)

紐約商家不得拒收現金新法上路 違者罰款

2026-03-20 20:11
紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）。（美聯社）

紐約華裔大學生 原因未明遭ICE拘捕

2026-03-20 10:15

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國