繁榮布碌崙協會、議員莊文怡 協助華裔長者免費報稅

為填補社區資源缺口，繁榮布碌崙協會與市議員莊文怡辦公室近日合作舉辦免費報稅服務，協助數10名華裔低收入長者完成報稅程序。(BBA提供)

為填補社區資源缺口，繁榮布碌崙協會(Better Brooklyn Association)與市議員莊文怡(Susan Zhuang)辦公室近日合作舉辦免費報稅 服務，協助數十名華裔低收入 長者完成報稅程序。主辦方表示，活動反映出華人社區在稅務協助資源上的明顯缺口。

主辦方表示，不少前來求助的長者坦言，過去多年從未報稅。原因除了語言障礙及對複雜稅制的不熟悉的恐懼心理外，部分長者亦認為前往會計事務所報稅所費不貲，為節省開支寧可放棄報稅，反而因此錯失退稅額或政府補助。

主辦方指出，此種不報稅與不退稅的情況，也反映華社在社會服務資源上的不足。協會盼透過實際的行動協助長者，並且確保其能獲得應有的社會福利。

BBA目前已舉辦三場免費報稅服務，最後一場則是將於31日(周二)上午11時至下午2時舉行，採預約制度並僅接受低收入長者報名，符合資格的民眾致電(929)775-7878盡早報名。

BBA與莊文怡辦公室一同呼籲社區民眾重視應自身稅務權益，並表示未來將持續推動相關公益項目以補足服務缺口，促進布碌崙社區的發展與互助。