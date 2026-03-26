華埠人力中心招聘會 吸引600多求職者

求職者在法拉盛招聘會現場與企業代表交流，了解職缺與申請流程。（記者戴慈慧／攝影）

為協助移民社區求職，華埠人力中心(Chinatown Manpower Project, CMP)25日在法拉盛青年會(Flushing YMCA)舉辦春季大型招聘會，吸引超過40家企業與機構參與，提供逾500個職缺，現場湧入600多名求職者，場面熱絡。

參與企業涵蓋銀行、政府機構與非營利組織等多個領域，包括道明銀行(TD Bank)、大都會運輸署(MTA )及華人策劃協會(CPC)等，釋出職缺從基層行政、教育協調員到專業職位不等。

華埠人力中心行政總監李康誠表示，該中心自2011年開始舉辦招聘會，規模逐年擴大，最早只有10家雇主、約200名求職者，現在已增加到40多家雇主、500餘人參與。他指出，近年參與者族裔與產業類別都更加多元，從早期以亞裔為主，逐漸擴展至不同背景求職者。

現場不少企業表示人力需求仍然強勁。Citizens銀行代表指出，目前仍有超過500個職缺開放，包括櫃員及管理職等不同層級，顯示即使在競爭激烈的市場環境下，金融業對人力的需求依然穩定。華人策劃協會代表黃曾月琼則表示，正招聘教育相關與SYEP項目人員，並提供履歷修改與就業諮詢服務。

求職者方面，也呈現不同需求。居住在皇后區的華人求職者Andy表示，希望轉換跑道報考紐約州 警察，「雖然工作辛苦，但相對穩定，是現在比較看重的條件」。他在現場特別了解相關報考資格與升遷制度。

另一名來自傑克森高地(Jackson Heights)的攝影工作者Jorge則認為，面對面交流仍然重要，「現在很多公司都讓你掃碼投履歷，但其實還是希望能直接跟用人主管聊一聊，感覺會更踏實」。

李康誠表示，人力中心成立逾50年，長期協助移民提升英語與職業技能，希望透過招聘會為社區提供更多就業機會。他透露，今年9月將於華埠青年會(Chinatown YMCA)舉辦下一場招聘活動。