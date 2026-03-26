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陳學理攜AACA 發起免費青少年發展計畫

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約州參議員陳學理和非營利機構，共同發起免費青少年發展計畫。(陳學理辦公室提供)
紐約州參議員陳學理和非營利機構，共同發起免費青少年發展計畫。(陳學理辦公室提供)

紐約州參議員陳學理攜手非營利機構亞美社區聯盟(AACA)，共同發起「SPARK@IS227」計畫。這是一項免費的青少年發展計畫，致力讓學生在一個積極而包容的環境內學習、創造並建立聯繫。該計畫旨在促進社會參與，同時引導參與者探索多元文化、創意藝術和策略性思維。

該計畫通過國際象棋、工藝與手工、首飾製作、氣球藝術以及閱讀探索等活動，培養孩子的創造力、耐心、解決問題的能力和自信心。其中國際象棋分初級班和高級班。

學生在這個計畫中將輪流參與融合了國家象棋、創意藝術和外展活動的課程，學習過程充滿樂趣、互動性和吸引力，通過將國際象棋教學與動手實踐相結合，激發學生的好奇心，培育社區歸屬感，並助力學生成為善於思考、積極參與而且富有創造力的終身學習者。

該計畫的活動時間是每周六。分兩個時段，上午9時至10時45分以及上午11時45分至下午1時。該計畫歡迎八歲及以上(三年級起)的學生報名參加。

該計畫首次活動時間為28日(周六)上午9時，即日起已開放報名。報名鏈接：https://miniurly.com/spark227。

官方網站：https://www.aaca.us/programs。

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