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黃敏儀 31日向法拉盛商家介紹「暑期青少年就業計畫」

記者戴慈慧／紐約報導
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市議員黃敏儀將於31日下午4時至6時，在皇后區法拉盛圖書館舉辦「暑期青少年就業計畫」說明會。（黃敏儀辦公室提供）
市議員黃敏儀將於31日下午4時至6時，在皇后區法拉盛圖書館舉辦「暑期青少年就業計畫」說明會。（黃敏儀辦公室提供）

市議員黃敏儀(Sandra Ung)將於31日下午4時至6時，在皇后區法拉盛圖書館舉辦「暑期青少年就業計畫」(Summer Youth Employment Program, SYEP)說明會，協助本地商家了解如何透過該計畫招募暑期實習生。

此次活動由黃敏儀辦公室與紐約市青少年與社區發展局(DYCD)及美中商業協會(Sino American Commerce Association)共同舉辦，地點位於法拉盛圖書館。有興趣的商家可事先上網報名(tinyurl.com/5xkr85my)。

SYEP是全美規模最大的青少年就業計畫，每年為14至24歲的紐約市青少年提供為期六周、約150小時的帶薪工作機會。對企業而言，參與計畫無需負擔薪資成本，就能引進實習生協助營運，同時培養未來人才。

活動當天，DYCD團隊將說明計畫運作方式及申請流程，並由非營利合作機構在場協助，幫助商家了解接收實習生的流程與注意事項。主辦單位表示，會後也安排問答與個別諮詢時間，方便有意參與的業者現場進一步了解。

黃敏儀表示，SYEP是紐約市最具影響力的勞動力發展計畫之一，不僅讓年輕人獲得實際工作經驗，也幫助本地商家成長。

DYCD局長戴維斯(Escamilla-Davies)指出，SYEP每年為數十萬名青少年提供職場體驗，企業的參與不僅能培養未來人才，也有助於建立紐約市長遠的勞動力基礎。美中商業協會會長周克補充，面對人力成本上升與招工困難，中小企業可透過SYEP找到實際解方。

黃敏儀說，她的辦公室自她上任以來每年都接收SYEP實習生，「實習生帶來新的想法與活力，同時我們也能提供他們寶貴的工作經驗。這是一個雙贏的機會，投入的是時間，但收穫往往超出預期」。

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