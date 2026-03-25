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防詐講座、行動領務 駐紐約經文處4月23日舉辦

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約華僑文教中心將在4月23舉辦舉辦防詐講座。圖為2025年講座。(記者戴慈慧／攝影)
紐約華僑文教中心將在4月23舉辦舉辦防詐講座。圖為2025年講座。(記者戴慈慧／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處宣布，將於4月23日在皇后區法拉盛紐約台灣會館舉辦「全民防範詐騙講座」及「行動領務與海外出生國人在台設籍定居諮詢」，提供僑胞防詐資訊及領務服務。

活動地點位於法拉盛137-44 Northern Blvd，時間自中午12時至下午3時。主辦單位表示，當天將先於12時至1時舉行防詐騙講座，由經文處法務祕書賴奕辰分享實際案例，解析常見詐騙手法，協助民眾提升警覺。

隨後自下午1時30分至3時辦理行動領務服務，現場提供護照換發及文件驗證申請收件與初步審核，並開放海外出生國人在台設籍定居相關業務諮詢。

經文處提醒，行動領務僅受理護照換發及文件驗證兩類申請，且須本人親自辦理，不接受代辦，現場也不提供發件服務。

申請人須事先備齊相關文件，包括有效或過期的中華民國護照正本及影本；若護照已過期，須另附美國護照等身分證明。辦理護照換發者須填寫申請表並附兩張近六個月內拍攝的白底彩色照片；辦理文件驗證者則須備妥相關文件正本與影本。

費用方面，護照換發每本45元、文件驗證每件15元，僅接受現金或銀行匯票，不收信用卡或個人支票。

經文處指出，新護照約需七周製發，文件驗證約十個工作天，申請人可親自取件，或預付郵資由經文處寄回。

主辦單位呼籲，近期詐騙案件頻傳，民眾可把握此次機會了解最新詐騙手法，同時辦理相關領務，減少往返奔波。

中華民國 法拉盛 護照

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