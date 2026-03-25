心目華埠29日談華裔越南船民 徵集講述者

華埠社區機構心目華埠(Think!Chinatown)將舉辦越南船民口述史訪談活動，邀曾逃離越南並來到紐約的華裔及越南裔移民家庭參加。(「社區錄音日」項目資料圖，心目華埠提供)

曼哈頓華埠的社區文化機構心目華埠(Think!Chinatown)正在徵集有關華裔 越南船民的家族故事口述史料，邀請曾經投奔怒海逃離戰亂和迫害的越南華裔家庭成員，於3月29日(周日)和4月18日(周六)前往位於華埠的錄音室參與訪談。

「越南船民」通常指在越南戰爭期間遭遇戰火和排華浪潮迫害，後搭乘小船等工具渡海漂流至香港 尋求庇護的華裔難民。其中部分船民家庭後來又從香港移民至北美，成為美國和加拿大 粵語移民群體的重要組成部分。「心目華埠」的徵集活動將目標人群的範圍，擴大至所有逃離越南並與曼哈頓華埠建立過連接的移民，無論他們來自華裔還是越南裔家庭，也無論他們現在是否仍住在華埠。

本次「越南船民」主題訪談是心目華埠「社區錄音日」(community recording days)計畫中的一個項目，每組訪談嘉賓預計會有40分鐘的講述時間。故事團隊將提供提綱，並現場引導訪談者講述自己和家族的故事，服務團隊內有可講國語、粵語和越南語的義工。訪談完成後，其錄音資料將被收入合作機構「越南船民」(VBP)的數位「旅程地圖」項目中。心目華埠可能在未來的項目，如「講故事的藝術」(Art of Storytelling)或「地標」(Landmarks)專案中使用這些口述史料。講述者也會獲得一份錄音拷貝作為紀念。

訪談將舉行兩場，分別為3月29日和4月18日，地點位於曼哈頓派克街(Pike Street)1號，有意參加者須提前報名，鏈接為https://reurl.cc/kp7Oxd。