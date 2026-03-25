美國首部… 涉AI創作小說遭出版社撤回 作者這麼說

「Shy Girl」恐怖小說的出版計畫已遭樺榭圖書集團撤回。圖為「Shy Girl」在大眾書評網站Goodreads上的頁面及評價，網站顯示，目前已有逾4萬讀者讀過此書。(Goodreads網站截屏)

美國大型出版社之一樺榭圖書集團(Hachette Book Group)近日宣布，已撤回原本即將出版的一部熱門恐怖小說，網路上曾廣泛傳出，該書作者巴拉德(Mia Ballard)在創作過程中大量依賴人工智慧(AI)。紐約一位教授通過檢測表示，目前在自行出版(self-publish)的小說中，有近20%的小說在相當程度上為AI生成。

根據紐約時報 報導，樺榭圖書集團表示，旗下Orbit出版品牌在對這本名為「Shy Girl」的恐怖小說進行長時間和徹底的審查後，決定不在美國出版該書，也將停止該書在英國的出版。目前，這本小說已從亞馬遜 及樺榭圖書集團官網下架。

集團發言人表示，集團致力保護原創的創作表達與故事敘述，並要求所有投稿作品必須由作者原創，作者在創作過程中，也必須披露是否使用AI。

該書作者巴拉德則透過電郵向紐時否認自己使用AI撰寫了這部小說。她表示，是她雇用的一名熟人在負責編輯自出版版本時，使用了AI。她補充，由於正在採取法律行動，她無法進一步說明書籍是如何通過AI進行編輯的。

數月來，網路上一直傳聞，這本熱門恐怖小說可能在創作過程中借助了AI。小說講述一名絕望的年輕女子被她在網上認識的男子挾持，並被迫作為他的「寵物」生活。2025年2月自出版後，該書迅速在恐怖小說讀者中獲得關注，樺榭圖書集團則於去年秋天在英國出版此書，原本也計畫於今春在美國發行。

早前，AI檢測工具Pangram的創始人兼執行長斯佩羅(Max Spero)聽聞關於這部小說的AI使用指控後，決定測試全文。結果顯示，該書有78%的內容可能由AI生成。紐約時報也使用多個AI檢測工具分析小說片段，並在其中發現典型的AI生成文本特徵。

該小說據信是在美國首部因涉AI不當使用、遭大型出版社撤回的商業小說。AI寫作雖已充斥亞馬遜上的自出版電子書，但此舉表明，它也正在逐漸滲透到傳統出版的小說中。

目前，AI帶來的最明顯衝擊出現在自出版領域。紐約石溪大學電腦科學教授查克拉巴蒂(Tuhin Chakrabarty)使用Pangram，檢測了亞馬遜上逾1萬4000本自出版小說。結果顯示，近20%的小說主要由AI撰寫。他指出，僅2024至2025年發行的小說，他在隨機樣本中，就發現含有大量AI生成文本的小說年增幅達41%。

對於許多傳統出版社，它們目前在書籍合約中，並未明文禁止作者使用AI，而是依賴長期存在的合同條款，要求作者確認其作品為「原創」。如今，該合約被大部分業內人士解讀為在實質層面、禁止利用AI生成文本或圖像。業界人士也憂心，由於AI生成的文本和藝術作品無法受版權保護，出版社可能因此受到欺詐行為侵害。

目前，美國最大出版社企鵝藍燈書屋(Penguin Random House)制定了AI使用指導方針，為作者和插畫家設定範圍，並呼應合約中關於原創性的條款。包括哈珀柯林斯(HarperCollins)、賽門舒斯特特(Simon & Schuster)及麥克米蘭(Macmillan)等其他大型出版社，除指出出版合約中的原創性條款外，尚未對AI政策作進一步說明。