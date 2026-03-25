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紐大罷工 華人：非終身教師長期缺乏保障

記者許君達／紐約報導
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紐約大學(NYU)約950名合約教師因不滿校方提供的薪資福利待遇而發起罷工。知情人士透露，參與罷工的全職非終身教師其實已屬「奢侈」的存在，普通大學普遍根本養不起全職教師，兼職教師的待遇更低，每學期每門課程可能僅有3000元報酬。(記者曹馨元／攝影)
紐約大學(NYU)約950名合約教師因不滿校方提供的薪資福利待遇而發起罷工。知情人士透露，參與罷工的全職非終身教師其實已屬「奢侈」的存在，普通大學普遍根本養不起全職教師，兼職教師的待遇更低，每學期每門課程可能僅有3000元報酬。(記者曹馨元／攝影)

紐約大學(NYU)近千名合約教師23日起罷工，工會指控校方對於終身與非終身教職員工的待遇差別巨大，並要求提高薪資。曾在大學任教的華人教師反映，工會的指控確有其事，非終身教職員工的待遇通常存在系統性的不公。

據報導，紐大校方提議將合約教師的最低年薪提高至9萬元、並提供健保等福利，而工會方面則堅持底薪10萬元。工會稱，合約教師占紐大教職工人數的一半，但平均薪資比擁有終身教職的教師低36%。雙方目前尚未就此爭端達成共識。

曾在紐約聖約翰大學(St. John’s University)非全職任教的一名華裔教師表示，本次參加罷工的主要是全職合約教師，而事實上，這個群體在其他大學中並不常見，只有像紐大這樣財力雄厚的雇主，才能「養得起」非終身的全職教員。而像他一樣的非全職「代課教師」，薪資通常按課時計費，在財力較好的學校，每學期每門課程的報酬可能會達到1萬元；而在財力一般的學校，每學期可能只有3000元。

他指出，造成不公平的一個重要原因是雇用方式。同為全職教師，擁有終身教職者不僅職涯無憂，而且薪資也會隨著工齡而逐年增長；而沒有終身教職的教師，則只能每年續簽合約，因此幾乎沒有要求漲薪的議價權，甚至連飯碗是否保得住，主動權也完全看校方的臉色。

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