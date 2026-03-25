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去年拖欠路橋費近3.5億 較3年前倍增 MTA促州府嚴打

記者范航瑜／紐約報導
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大都會運輸署(MTA)日前一項最新分析估計，2025年拖欠路橋費的金額接近3億5000萬元，較三年前的年度總額增加逾一倍。(記者范航瑜╱攝影)
大都會運輸署(MTA)日前一項最新分析估計，2025年拖欠路橋費的金額接近3億5000萬元，較三年前的年度總額增加逾一倍。(記者范航瑜╱攝影)

MTA推行「無現金收費」系統之後，欠費拒繳現象更加肆無忌憚。大都會運輸署(MTA)一項分析估計，去年拖欠路橋費金額接近3億5000萬元，較三年前增加超過一倍。在近日的MTA會議上，MTA官員將矛頭指向刻意遮擋車牌、躲避收費攝影機的駕駛，並計畫對欠費駕駛採取更強硬措施，例如允許機構對違規者的房產或銀行帳戶設置留置權。

分析指出：「2025年的初步數據顯示，上升趨勢仍在持續，而2024年採取的幹預措施未能充分減輕持續逃費者帶來的影響。」數據顯示，未繳路橋費金額從2022年後大幅攀升。2023年，MTA未繳路橋費為1億8700萬元，2024年為2億200萬元，2025年則接近3億5000萬元。從2024年至2025年的增幅約為1億4800萬元，約為2023年至2024年間增幅的十倍。

在23日的橋梁與隧道委員會會議上，MTA橋梁與隧道部門執行副總裁金(Edwin King)表示，2025年對「持續逃費者」開出約2萬9000張傳票，較2024年增加42%。MTA將「持續逃費者」定義為在五年內收到三次違規通知的駕駛。金指出，去年此類駕駛約有5700人，較前一年增加30%。

部分駕駛通過使用「幽靈車牌」，或刻意遮擋、變造車牌，以躲避收費攝影機，進一步推高未繳金額。MTA於2024年3月成立跨部門區域專案小組打擊此問題。橋隧部門總裁謝里登(Cathy Sheridan)表示，該小組已開出7萬5000張傳票，鎖定合計欠費超過6600萬元的駕駛。盡管如此，若無州府更多支援，MTA表示仍難以縮小欠費缺口。

州議會去年已通過法案，提高遮擋車牌的罰款，並加強打擊相關產品銷售。目前州議會正審議一項新提案，擬允許警方即時拆除非法車牌遮罩，並對多次違規者在駕駛紀錄中加分處罰。該提案還將擴大MTA追討欠費的權力，在欠費經法院裁定後，允許以留置權方式追繳，類似其他進入司法程序的未繳帳單。此外，提案亦將逃避路橋費列為刑事犯罪，歸類為「服務盜竊」，並禁止駕駛以他人名義重新登記車輛以逃避處罰。

MTA

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