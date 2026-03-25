我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

紐約市去年遊客總數略升 外國遊客銳減

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
數據顯示，2025年到訪紐約的國際遊客人數出現明顯下降，其中來自德、法、加拿大等傳統盟友國家的遊客降幅最大。(記者許君達／攝影)
數據顯示，2025年到訪紐約的國際遊客人數出現明顯下降，其中來自德、法、加拿大等傳統盟友國家的遊客降幅最大。(記者許君達／攝影)

紐約市觀光局(New York City Tourism + Conventions)24日公布的數據顯示，2025年到訪紐約的遊客總數比上年略有增加，但對觀光消費貢獻更大的國際遊客顯著下降。

據統計，紐約市去年共接待遊客6500萬人次，比2024年增加了不到1%，其中來自三州地區以及費城、華府、波士頓、洛杉磯等大都市的遊客占比最大。國際遊客則為1250萬人次，較2024年減少3.2%。

這一數據已接近新冠疫情前的2019年水平、但仍未完全恢復到疫前水平。2019年共有6660萬人次造訪紐約。而由於紐約將承辦2026年世界盃的比賽，因而當局預測今年到訪的遊客總數將比去年有所增加。根據賽事票務數據，預計專程前來紐約及新澤西賽區觀賽的球迷就將達到120萬人次。

當局表示，導致遊客數量增減的因素很多，無法明確歸因。不過根據詳細數據，來自德國、法國等西歐國家的遊客顯著減少，鄰國加拿大遊客人數更是銳減。

紐約大學教授阿貝爾森(Anna Abelson)認為，這種變化趨勢與美國內政外交政策的改變存在較大關係，由於川普政府去年猛烈攻擊盟友、威脅吞並格陵蘭以及收緊移民執法等一系列措施，使以加拿大為代表的傳統盟友國國民對美國的印象轉變，訪美意願下降。

觀光局長科克(Julie Coker)介紹，去年到訪紐約的遊客共創造了556億元的直接消費，其中國際遊客雖然人數占比較小，但貢獻的份額可達50%。事實上，去年國際遊客數量的實際降幅與當局的預測相比，仍顯樂觀。其中，來自英國和墨西哥等國的遊客有所增加，其中到訪紐約的義大利人增幅超過5%。

世界盃 墨西哥 波士頓

上一則

李信智整型外科讓您歲月無痕

下一則

紐約州今夏蚊子恐大爆發 專家提醒防蚊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓收堵車費 地鐵客流增幅翻番…仍僅為疫情前75%

曼哈頓收堵車費 地鐵客流增幅翻番…仍僅為疫情前75%
市警開出交通罰單近10年減32% 駕駛未更守法

市警開出交通罰單近10年減32% 駕駛未更守法
封面故事／已預訂墨西哥旅遊 怎麼辦？專家這麼說

封面故事／已預訂墨西哥旅遊 怎麼辦？專家這麼說
全美10大春假旅遊熱點 佛州占了4個

全美10大春假旅遊熱點 佛州占了4個

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...