紐約市去年遊客總數略升 外國遊客銳減

數據顯示，2025年到訪紐約的國際遊客人數出現明顯下降，其中來自德、法、加拿大等傳統盟友國家的遊客降幅最大。(記者許君達／攝影)

紐約市觀光局(New York City Tourism + Conventions)24日公布的數據顯示，2025年到訪紐約的遊客總數比上年略有增加，但對觀光消費貢獻更大的國際遊客顯著下降。

據統計，紐約市去年共接待遊客6500萬人次，比2024年增加了不到1%，其中來自三州地區以及費城、華府、波士頓 、洛杉磯等大都市的遊客占比最大。國際遊客則為1250萬人次，較2024年減少3.2%。

這一數據已接近新冠疫情前的2019年水平、但仍未完全恢復到疫前水平。2019年共有6660萬人次造訪紐約。而由於紐約將承辦2026年世界盃 的比賽，因而當局預測今年到訪的遊客總數將比去年有所增加。根據賽事票務數據，預計專程前來紐約及新澤西賽區觀賽的球迷就將達到120萬人次。

當局表示，導致遊客數量增減的因素很多，無法明確歸因。不過根據詳細數據，來自德國、法國等西歐國家的遊客顯著減少，鄰國加拿大遊客人數更是銳減。

紐約大學教授阿貝爾森(Anna Abelson)認為，這種變化趨勢與美國內政外交政策的改變存在較大關係，由於川普政府去年猛烈攻擊盟友、威脅吞並格陵蘭以及收緊移民執法等一系列措施，使以加拿大為代表的傳統盟友國國民對美國的印象轉變，訪美意願下降。

觀光局長科克(Julie Coker)介紹，去年到訪紐約的遊客共創造了556億元的直接消費，其中國際遊客雖然人數占比較小，但貢獻的份額可達50%。事實上，去年國際遊客數量的實際降幅與當局的預測相比，仍顯樂觀。其中，來自英國和墨西哥 等國的遊客有所增加，其中到訪紐約的義大利人增幅超過5%。