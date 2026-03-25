Trader Joe’s冷凍炒飯疑含玻璃碎片 全美大規模召回

FSIS擴大召回16項可能含有玻璃碎片的產品，其中多項包含Trader Joe's的冷凍食品。(記者王彥婷 / 攝影)

美國農業部與食品安全檢驗局(FSIS)宣布，Trader Joe’s超市部分冷凍米飯與即食產品因可能混入玻璃碎片，正在全美範圍內召回，涉及數量已擴大至3600萬多磅。

此次召回由食品製造商Ajinomoto Foods North America主動提出。官方表示，在檢查與通報過程中，發現部分產品可能含有長約1至3公分的玻璃碎片，若誤食恐造成口腔或消化道受傷。

根據FSIS更新，此次擴大召回涵蓋16項產品，生產日期介於2024年10月21日至2026年2月26日之間，類型包括雞肉與豬肉炒飯、拉麵以及燒賣等亞洲風味冷凍食品，涉及品牌包括Ajinomoto、Kroger、Ling Ling、Tai Pei及Trader Joe’s。

其中，Trader Joe’s官網已列出四項受影響商品，包括Vegetable Fried Rice、Chicken Fried Rice、Japanese Style Fried Rice以及Chicken Shu Mai，相關產品的最佳食用期限介於2026年2月28日至2027年2月2日之間。

這次召回並非所有Trader Joe’s冷凍產品都受影響，而是特定批次產品。消費者須依包裝上的生產日期與標示確認是否屬於召回範圍。

相關產品已在全美多州販售，包括紐約與新澤西 。由於冷凍食品保存期限較長，不少民眾家中可能仍存有去年底或今年初購買的產品，增加潛在風險。

FSIS將此次事件列為「第二級召回」，代表造成嚴重健康後果的機率較低，但仍可能引發暫時性傷害。當局指出，異物混入雖屬少見情況，但一旦發生，通常會涉及同批次大量產品，因此需擴大召回範圍以確保安全。

目前尚未傳出與本案相關的受傷通報。不過官方仍建議，若無法確認產品批號或來源，最保險的做法是不要食用，並直接丟棄或退回門市。

FSIS提醒，若誤食含異物食品，可能出現口腔割傷、吞嚥疼痛等症狀；若出現不適，應盡快就醫，並保留產品包裝，以利後續查驗。