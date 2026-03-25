紐約州今夏蚊子恐大爆發 專家提醒防蚊

今年夏天紐約蚊子大爆發，專家提醒提前做好防蚊準備。(美聯社)

據一項長期天氣預測，紐約州 大部分地區今年夏季將會更加溫暖和潮濕，而這種天氣條件恰恰為世界上最致命的生物──蚊子的回歸創造了絕佳條件，今夏紐約很可能出現蚊子大爆發現象。專家提醒居民提前做好防蚊準備。

據長期天氣預報機構「老農年鑑」(Old Farmer’s Almanac)預測，紐約州部分地區氣溫升高、降雨增多，這種天氣非常適合蚊子大量繁殖，或導致今夏各地蚊子數量大增，蚊子叮咬很可能成為一種可怕而頑固的問題。紐約州的蚊子季節一般從4月開始，一直延續到10月，最高峰是在夏季。

美國疾病控制與預防中心(CDC )稱，蚊子每年在全球各地造成約72萬5000人死亡，遠超其他動物或昆蟲，其主要原因在於蚊子是致命血液疾病的傳播媒介，而且幾乎遍布世界各地。

瘧疾是蚊子傳播的疾病中最致命的一種，每年造成約61萬9000人死亡，光是2017年就近50萬人死亡。蚊子還會傳播登革熱(dengue fever)、黃熱病(yellow fever)、茲卡病毒(Zika virus)和西尼羅河病毒(West Nile virus)等。2018年美國的西尼羅河病毒嚴重病比率比2008至2017年增加25%。2022年，紐約州發現的尼羅河病例居全國之首。

從歷史上看，蚊子傳播疾病造成的死亡人數更加驚人。據估計，在過去一個世紀，蚊子共造成1億5000萬至3億人死亡。瘧疾光是在20世紀就造成1億至2億人死亡，其他蚊子傳播疾病造成另外5000萬至1億人死亡。

專家建議積極採取措施預防被蚊子叮咬，比如使用經美國環保署(EPA)註冊的驅蚊噴霧劑；外出盡量穿長袖襯衫、長褲、襪子和帽子，確保衣物厚實寬鬆，因為蚊子可以叮咬穿透薄衣服；消除蚊子的最佳方法是避免積水，盡量每周清除花盆、輪胎和排水溝等處的積水；盡量避免在黎明和黃昏的蚊子活動高峰期從事戶外活動。

CDC認為，儘管在治療和和控制措施取得了顯著進展，蚊子仍然是一種頑固而致命的威脅。公共衛生措施、蚊蟲控制策略以及疫苗等創新措施對於減少蚊蟲叮咬的造成的傷害仍然至關重要。