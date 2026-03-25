我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克SpaceX傳本周提申請IPO 籌資750億元

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

紐約州今夏蚊子恐大爆發 專家提醒防蚊

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年夏天紐約蚊子大爆發，專家提醒提前做好防蚊準備。(美聯社)
今年夏天紐約蚊子大爆發，專家提醒提前做好防蚊準備。(美聯社)

據一項長期天氣預測，紐約州大部分地區今年夏季將會更加溫暖和潮濕，而這種天氣條件恰恰為世界上最致命的生物──蚊子的回歸創造了絕佳條件，今夏紐約很可能出現蚊子大爆發現象。專家提醒居民提前做好防蚊準備。

據長期天氣預報機構「老農年鑑」(Old Farmer’s Almanac)預測，紐約州部分地區氣溫升高、降雨增多，這種天氣非常適合蚊子大量繁殖，或導致今夏各地蚊子數量大增，蚊子叮咬很可能成為一種可怕而頑固的問題。紐約州的蚊子季節一般從4月開始，一直延續到10月，最高峰是在夏季。

美國疾病控制與預防中心(CDC)稱，蚊子每年在全球各地造成約72萬5000人死亡，遠超其他動物或昆蟲，其主要原因在於蚊子是致命血液疾病的傳播媒介，而且幾乎遍布世界各地。

瘧疾是蚊子傳播的疾病中最致命的一種，每年造成約61萬9000人死亡，光是2017年就近50萬人死亡。蚊子還會傳播登革熱(dengue fever)、黃熱病(yellow fever)、茲卡病毒(Zika virus)和西尼羅河病毒(West Nile virus)等。2018年美國的西尼羅河病毒嚴重病比率比2008至2017年增加25%。2022年，紐約州發現的尼羅河病例居全國之首。

從歷史上看，蚊子傳播疾病造成的死亡人數更加驚人。據估計，在過去一個世紀，蚊子共造成1億5000萬至3億人死亡。瘧疾光是在20世紀就造成1億至2億人死亡，其他蚊子傳播疾病造成另外5000萬至1億人死亡。

專家建議積極採取措施預防被蚊子叮咬，比如使用經美國環保署(EPA)註冊的驅蚊噴霧劑；外出盡量穿長袖襯衫、長褲、襪子和帽子，確保衣物厚實寬鬆，因為蚊子可以叮咬穿透薄衣服；消除蚊子的最佳方法是避免積水，盡量每周清除花盆、輪胎和排水溝等處的積水；盡量避免在黎明和黃昏的蚊子活動高峰期從事戶外活動。

CDC認為，儘管在治療和和控制措施取得了顯著進展，蚊子仍然是一種頑固而致命的威脅。公共衛生措施、蚊蟲控制策略以及疫苗等創新措施對於減少蚊蟲叮咬的造成的傷害仍然至關重要。

紐約州 CDC

上一則

紐約市推小班制有挑戰 教育總監：9月前達標非常困難

下一則

大紐約區華人教育基金會獎學金起跑 李德怡談申請要點
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美援縮減 無國界醫生示警：結核病恐衝擊全球公衛

美援縮減 無國界醫生示警：結核病恐衝擊全球公衛
紐約春季強雷雨風險 顯著加劇

紐約春季強雷雨風險 顯著加劇
加州春季罕見高溫 3族群提高警覺做防曬

加州春季罕見高溫 3族群提高警覺做防曬
兩極氣溫催化 紐約今春「蟲害」恐大爆發

兩極氣溫催化 紐約今春「蟲害」恐大爆發

熱門新聞

一架加航快捷航空公司客機23日在美國紐約拉瓜迪亞機場與一輛消防車輛發生碰撞。（路透）

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

2026-03-23 12:56
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
華裔居民喻先生於2025年透過銀行購入一處法拍屋，卻在交易完成後發現產權鏈條存疑，並因對方持續透過法律程序拖延，至今無法入住。圖為涉案房屋。(受訪者提供)

紐約華男60萬買法拍屋 卡在一份離奇契約「門都進不去」

2026-03-23 20:16
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16
空管錄音顯示，拉瓜地亞機場事故很可能是管制員錯誤發出矛盾指令所致。(美聯社)

拉瓜地亞空管員疑發布矛盾指令 飛機與消防車同時進跑道

2026-03-23 14:09

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...