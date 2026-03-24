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馬氏宗親聯歡 合唱「馬氏之歌」凝聚僑心

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約馬氏宗親會2026新春聯歡晚會在布碌崙華社舉行。(記者胡聲橋／攝影)
紐約馬氏宗親會2026新春聯歡晚會在布碌崙華社舉行。(記者胡聲橋／攝影)

今年恰逢農曆馬年，紐約馬氏宗親會2026新春聯歡晚會日前晚布碌崙(布魯克林)華社舉行，馬氏宗親會成員、民代、中國駐紐約總領館官員和各界嘉賓數百人歡聚一堂。

聯歡晚會以傳統的舞獅採青開場。世界馬氏副總長、馬氏宗親會主席馬傑平在致辭中說，宗親會在各界的關心支持下，團結宗親、聯絡鄉情、服務社區，取得了可喜的進展。他說，馬年對馬氏宗親會來說有特殊的意義。馬象徵著奮發、進取與奔騰不息的精神。「新的一年，宗親會將繼續秉承團結互助、薪火相傳的宗旨，弘揚中華優秀傳統文化，凝聚宗親力量，積極參與社區建設，為促進中美民間交流貢獻更多力量」。

世界馬氏副總長、馬氏宗親會執行總顧問馬炳堯表示，宗親會辦得蒸蒸日上，「展望未來，我們還要齊心協力，一如既往地熱愛我們的會所，讓馬氏宗親會越辦越好」。

中國駐紐約總領館副總領事馬蕭蕭、僑務處主任潘焱、領事周凱良參加了這次活動。馬蕭蕭說，馬氏宗親會長期以來秉持團結互助、艱苦創業、念土愛鄉的精神，為華裔社區發展壯大、傳承弘揚中華文化、促進中美友好往來發揮了積極作用。馬蕭蕭讚揚美東華僑在革命、發展和建設中發揮的不可磨滅的貢獻，他呼籲美東僑領僑胞繼續關注和支持祖籍國和家鄉的發展建設。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡和州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧等也參加了活動。

當晚的新春聯歡晚會上，馬氏宗親會的成員還上台合唱了自創的「馬氏之歌」。

紐約馬氏宗親會是一個歷史悠久的華僑會所，其前身是清朝末年的馬金紫堂，1978年改名為紐約馬氏宗親會。

紐約馬氏宗親會成員上台同唱自創的「馬氏之歌」。(記者胡聲橋／攝影)
紐約馬氏宗親會成員上台同唱自創的「馬氏之歌」。(記者胡聲橋／攝影)

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